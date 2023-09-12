Новый владелец Трилесского спиртового завода должен заплатить за него более 11,5 млн грн — разъяснение Прозорро. Продажи Сегодня 10:35 — Фондовый рынок

7 сентября 2023 года в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи состоялись торги по приватизации Трилесского спиртового завода.

Новый владелец Трилесского спиртового завода должен заплатить за него более 11,5 млн гривен — победную ставку торгов и все задолженности предприятия. Это третья попытка Фонда государственного имущества Украины продать объект на торгах. Объект продавался на гибридном голландском онлайн-аукционе, то есть на снижение цены.

Гибридный голландский онлайн-аукцион — это онлайн-аукцион, в ходе которого первоначальная стоимость лота пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение. Если на торги приходит соревноваться больше, чем один участник, то после снижения цены происходит этап закрытых ценовых, когда другие участники могут предложить цену выше зафиксированной.

Победитель аукциона по приватизации завода остановил снижение стартовой цены на сумму 6,5 тысяч гривен. После завершения онлайн-аукциона победитель должен подписать протокол торгов, оплатить стоимость лота и подписать договор, а также уплатить все долги предприятия и выполнить другие условия, предусмотренные договором и условиями приватизации. Только после этого приватизация завода будет считаться завершенной.

Если победитель торгов откажется оплатить всю сумму, включая победную ставку, НДС и задолженности, то он потеряет 131 тыс. гривен гарантийного взноса, а завод останется в государственной собственности, поэтому ФГИУ сможет выставить его на приватизацию повторно.

Трилесский спиртовой завод имеет накопленную задолженность в сумме 11,44 млн гривен. Из них почти 4 млн гривен — задолженность по выплате заработной платы, еще 5,7 млн ​​гривен — долги перед госбюджетом. Кроме того, в отношении имущества завода зарегистрировано два ареста и наложен налоговый залог: завод ведет 20 судебных споров, из которых 18 — о взыскании задолженности по зарплате. Новый владелец также будет обязан сохранить персонал в течение 6 месяцев и решить вопросы с судебными исками, арестами и залогами.

С 2010 года спиртзавод не ведет производственную деятельность, производственное оборудование не используется. Предприятие убыточное: только за первое полугодие 2023 года чистый убыток составил 902 тыс. гривен, в 2022 году — 1,2 млн гривен, в 2021-м — более 1 млн гривен.

Проданный на аукционе имущественный комплекс включает в себя недвижимое имущество и инфраструктуру общей площадью 13,2 тысячи кв. м, которые расположены на земельном участке площадью более 104 га. Однако в соответствии с законодательством, земельные участки не приватизируются. То есть новому владельцу не будет принадлежать земля, на которой расположен Трилесский спиртовой завод.

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях впервые пыталось продать спиртзавод в июле 2023 года, однако на рынке не нашлось инвесторов, заинтересованных соревноваться за этот объект.

Напомним, гибридные голландские онлайн-аукционы проходят на Прозорро. Продажи с октября 2017 года. По данным публичного модуля аналитики, в системе уже состоялось почти 21 тысяча успешных голландских аукционов, по итогам которых организаторы получили почти 11,5 млрд гривен.

После возобновления малой приватизации в системе Прозорро. Продажи в сентябре 2022 года и сегодня государство и громады уже заработали в свои бюджеты более 4,2 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

как сообщает Рrozorro, единый имущественный комплекс государственного предприятия «Трилесский спиртовой завод» был продан за 6553 грн.

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