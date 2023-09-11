Имущественный комплекс «Трилесский спиртовой завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото) Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Имущественный комплекс «Трилесский спиртовой завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото)

был продан за 6553 грн. Как сообщает Рrozorro, единый имущественный комплекс государственного предприятия «Трилесский спиртовой завод»

Единственной участницей аукциона стала Елена Дубина, которая и предложила за предприятие 6553 грн — 1% от первоначальной стоимости.

Имущественный комплекс «Трилесский спиртовой завод» не работает с 2010 года.

Его основная ценность — производственные, складские, административные здания и постройки общей площадью 13 222 кв. м, расположенные на земельном участке площадью 105 га в 71 км от Киева.

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