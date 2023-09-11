Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото) Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото)

було продано за 6553 грн. Як повідомляє Рrozorro, єдиний майновий комплекс державного підприємства «Триліський спиртовий завод»

Єдиною учасницею аукціону стала Олена Дубіна, яка й запропонувала за підприємство 6553 грн — 1% від початкової вартості.

Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» не працює з 2010 року.

Його основна цінність — виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди загальною площею 13 222 кв. м, розташовані на земельній ділянці площею 105 га за 71 км від Києва.

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