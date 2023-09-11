Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото) — Finance.ua
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Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото)

Фондовий ринок
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Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото)
Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото)
Як повідомляє Рrozorro, єдиний майновий комплекс державного підприємства «Триліський спиртовий завод» було продано за 6553 грн.
Єдиною учасницею аукціону стала Олена Дубіна, яка й запропонувала за підприємство 6553 грн — 1% від початкової вартості.
Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» не працює з 2010 року.
Його основна цінність — виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди загальною площею 13 222 кв. м, розташовані на земельній ділянці площею 105 га за 71 км від Києва.
За матеріалами:
Finance.ua
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