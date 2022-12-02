Новый шаг к «цифровому безвизу» с ЕС: Рада приняла важный закон — Finance.ua
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Новый шаг к «цифровому безвизу» с ЕС: Рада приняла важный закон

Казна и Политика
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Новый шаг к «цифровому безвизу» с ЕС: Рада приняла важный закон
Новый шаг к «цифровому безвизу» с ЕС: Рада приняла важный закон
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6173 о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.
Как сообщает Правительственный портал, за проголосовали 289 депутатов.
Закон ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Национальное законодательство в сфере электронной идентификации и электронных доверительных услуг будет максимально приближено к европейским требованиям. Это станет фундаментом для подписания в будущем Соглашения между Украиной и ЕС по взаимному признанию электронных доверительных услуг.
Подобное Соглашение ЕС не заключал ни с одной третьей страной.
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Для украинцев, находящихся в странах Европейского Союза, и для Украины в целом Закон открывает новые возможности в сфере электронной идентификации и электронных доверительных услуг:
  • возможность получить квалифицированную электронную подпись дистанционно;
  • широкий ассортимент средств е-идентификации всех уровней доверия;
  • возможность пользоваться е-доверительными услугами даже тогда, когда их поставщик прекратит деятельность;
  • доступ к украинским онлайн-услугам из-за границы;
  • подать документы для получения электронной подписи можно будет у нотариусов и ЦПАУ;
  • безопасность данных в информационных системах, где используют средства е-идентификации по европейским стандартам;
  • возможность прохождения процедуры оценки соответствия в иностранном органе по оценке соответствия;
  • правовые основы признания и использования кошельков с цифровой идентификацией.
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Это означает, что Украина будет признавать КЭП Европейского Союза. Со своей стороны в ЕС смогут временно признавать украинскую квалифицированную электронную подпись как усовершенствованную до заключения Соглашения с ЕС, а после — как квалифицированную электронную подпись.
Также в Украине будут признаваться средства электронной идентификации, поскольку они отличаются от уже установленных в нашей стране.
Это важный шаг в развитии цифрового будущего Украины и получении цифрового безвиза с ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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