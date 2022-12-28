Новый рекордный штраф: АМКУ наказал 2 компании за сговор на закупке труб — Finance.ua

Новый рекордный штраф: АМКУ наказал 2 компании за сговор на закупке труб
Антимонопольный комитет 27 декабря решил оштрафовать две компании ООО «Укрстальпостач» и ООО «Украинский трубный завод» за сговор во время публичных закупок.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о восьми процедурах от различных заказчиков, которые касались закупок магистралей, трубопроводов, стальных труб и другого аналогичного оборудования.
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АМКУ при рассмотрении дела нашел доказательства согласованных действий вышеупомянутых компаний на торгах, что является нарушением экономической конкуренции.
За сговор «Укрстальпостач» и «Украинский трубный завод» были оштрафованы комитетом на общую сумму 103,3 млн грн. На первую компанию наложили штраф в 94,89 млн грн, а на вторую — 8,37 млн грн.
Следует отметить, что этот штраф стал новым рекордом 2022 года после того, как неделю назад комитет наложил штраф на участников торгов в Ровно.
Напомним, 20 декабря АМКУ наложил самый большой на то время штраф в этом году за сговор во время публичных закупок — общая сумма составила 92,1 млн грн.
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