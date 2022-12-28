Новый рекордный штраф: АМКУ наказал 2 компании за сговор на закупке труб — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый рекордный штраф: АМКУ наказал 2 компании за сговор на закупке труб

Фондовый рынок
14
Антимонопольный комитет 27 декабря решил оштрафовать две компании ООО «Укрстальпостач» и ООО «Украинский трубный завод» за сговор во время публичных закупок.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о восьми процедурах от различных заказчиков, которые касались закупок магистралей, трубопроводов, стальных труб и другого аналогичного оборудования.
Читайте также
АМКУ при рассмотрении дела нашел доказательства согласованных действий вышеупомянутых компаний на торгах, что является нарушением экономической конкуренции.
За сговор «Укрстальпостач» и «Украинский трубный завод» были оштрафованы комитетом на общую сумму 103,3 млн грн. На первую компанию наложили штраф в 94,89 млн грн, а на вторую — 8,37 млн грн.
Место для вашей рекламы
Следует отметить, что этот штраф стал новым рекордом 2022 года после того, как неделю назад комитет наложил штраф на участников торгов в Ровно.
Напомним, 20 декабря АМКУ наложил самый большой на то время штраф в этом году за сговор во время публичных закупок — общая сумма составила 92,1 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.