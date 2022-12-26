АМКУ оштрафовал производителя чаев Greenfield и TESS на 80 миллионов за связи с россией — Finance.ua

АМКУ оштрафовал производителя чаев Greenfield и TESS на 80 миллионов за связи с россией Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

АМКУ оштрафовал компанию «Орими Украина» (изменила название на «ТС Трейд») на 80 млн грн за предоставление неполных сведений об отсутствии связи конечного бенефициара с рф.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

«Орими Украина» — производитель чая и натурального кофе — продукция выпускается под такими зарегистрированными и Украиной торговыми марками, как «Greenfield», «TESS», «Принцесса Гита», «Принцесса Канди», «Принцесса Нури» и «Принцесса Ява», «Jardin», «Piazza del Caffe» и «Жокей».

«Дело против компании АМКУ начал по заявлению ритейлера — ООО «Восторг». В нем сообщалось, что ООО «Орими Украина» разослало торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что его конечные бенефициарные владельцы, в том числе и мажоритарный бенефициарный владелец корпоративных прав в уставном капитале — Вероника Касьяненко, не связанные с рф.

Также в письме отмечалось, что Вероника Касьяненко является гражданкой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии последние 10 лет и «является международным независимым частным инвестором, активно инвестирует в акции и облигации публичных компаний во всем мире... и не инвестирует в россию, не является акционером каких-либо компаний россии, не ведет бизнес в россии», — добавили в АМКУ.

Заявитель в АМКУ отмечал, что «Орими Украина» может быть связано с российской компанией «Орими Трэйд», владельцы которой — российские предприниматели Сергей Касьяненко и Александр Евневич.

В письме-ответе, направленном по требованию Комитета по предоставлению информации, «Орими Украина» отметила, что не владеет информацией о связях Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко.

«В то же время, благодаря информации, полученной от СБУ, Службы внешней разведки Украины и от торговых сетей и конкурентов ответчика, АМКУ был установлен факт наличия родственных завязей между Вероникой Касьяненко (бенефициаром ООО „Орими Украина“) и Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании „Оримы Трейд“)», — говорится в сообщении.

Распространение «Орими Украина» в письмах неполной информации о своих владельцах из россии, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов относительно сотрудничества с ответчиком и реализации его товаров, а также — на желание украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок.

Такие действия — это нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, за что на ответчика наложен штраф, объяснили в АМКУ.

Економічна Правда По материалам:

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