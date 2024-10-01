Новый пограничный переход на границе Венгрии и Украины могут открыть в этом году — Finance.ua
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Новый пограничный переход на границе Венгрии и Украины могут открыть в этом году

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Новый пограничный переход на границе Венгрии и Украины могут открыть в этом году
Новый пограничный переход на границе Венгрии и Украины могут открыть в этом году
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заверил украинского коллегу Андрея Сибигу, что Будапешт готов развивать инфраструктуру пограничных переходов.
«Я также подтвердил министру, что Венгрия готова развивать инфраструктуру пограничных переходов. Это хорошая новость, что в этом году мы сможем открыть новый пункт пересечения границы. Мы готовы провести работы, необходимые для увеличения пропускной способности пограничного пункта Берегшурань (Beregsurány). Мы готовы к строительству нового моста через Тису», — сказал он на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.
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Также, по словам Сиярто, «мы по-прежнему готовы создать пограничную зону развития бизнеса на венгерско-украинской границе».
Как сообщалось, 29 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что на границе Венгрии и Украины будет открыт новый пограничный переход, также планируется строительство нового моста через Тису.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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