Новый подход к производству грузовиков MAN
Через год после исторического запуска серийного производства электрогрузовиков компания MAN Truck & Bus подводит итоги: с тех пор на заводе MAN в Мюнхене было выпущено около 1300 тяжелых серийных электрогрузовиков.
Таким образом, «электрический лев» прочно закрепился в серийном производстве производителя коммерческих автомобилей и стал центральным элементом трансформации MAN в сторону экологически чистого грузового транспорта.
Начавшись год назад с нового подхода к производству компания быстро зарекомендовала себя как надежная промышленная концепция: на главном заводе в Мюнхене продолжается производство электрических и дизельных вариантов грузовиков MAN TGS и TGX в рамках полностью интегрированного смешанного производства на одной линии. Этот гибкий производственный процесс позволяет выпускать автомобили точно в соответствии с заказами клиентов и рыночными тенденциями — независимо от типа силовой установки.
Текущая производственная мощность остается на уровне около 100 грузовиков в день независимо от типа силового агрегата.
Хотя дизельные грузовики сначала получают оси, баки и выхлопные системы, электрические модели оснащаются собственными батареями и электрическими компонентами. В рамках этой трансформации более 5000 сотрудников прошли специальную подготовку в области высоковольтной техники.
Последующая электрификация модельного ряда и запланированный на конец этого года запуск серийного производства легких и средних грузовиков на заводе в Кракове свидетельствуют о явном стремлении MAN двигаться вперед.
Производственная команда в Польше сейчас ведет интенсивную подготовку к серийному выпуску первых автомобилей eTGL и eTGM.
Серийное производство 12-тонного MAN eTGL начнется там в ближайшее время. С появлением eTGM компания MAN уже представила еще одну электрическую модель в 16-тонном сегменте, которая будет производиться в Кракове и завершит линейку электрических грузовиков, охватив модельный ряд от 12 до 50 тонн.
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