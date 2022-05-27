Новый пенсионный закон: в ПФУ объяснили, что меняется для украинцев — Finance.ua

Новый пенсионный закон: в ПФУ объяснили, что меняется для украинцев

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Новый пенсионный закон: в ПФУ объяснили, что меняется для украинцев

В середине февраля этого года парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства» (№ 2040), который тогда был достаточно обсуждаемым в обществе, ведь решал немало неотложных пенсионных проблем, как, например, индексация пенсий госслужащих или досрочный выход на пенсию потерявших работу людей. 30 апреля 2022 года документ вступил в силу.

Какие же изменения вносит законодательный акт в жизнь рядовых украинцев, рассказали эксперты Пенсионного фонда, сообщает «Пенсионный Курьер».

Индексация — для всех

Теперь законодательно закреплено, что индексация пенсий будет происходить ежегодно 1 марта. Но главное — индексация будет осуществляться теперь на общих условиях для всех пенсионеров, не только для ушедших на пенсию по общему закону, но и для «специальных» пенсионеров — военных, госслужащих, ученых и т.д.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, нужно соблюсти несколько важных условий:

На день увольнения с работы человеку должно оставаться не более полутора лет до достижения пенсионного возраста. Обязательным условием назначения такой пенсии является наличие страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере. Для мужчин это 35 лет, для женщин — 30 лет. Увольнение должно происходить по инициативе работодателя на основании изменений условий труда. Новация предусмотрена только лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников. Человек должен зарегистрироваться в государственной службе занятости, при этом должна отсутствовать подходящая ему работа.

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Также право досрочного выхода на пенсию предоставлено лицам, уволенным по инициативе работодателя из-за несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья, но в данном случае без необходимости регистрации в государственной службе занятости. Если пенсионер будет работать в период до достижения пенсионного возраста, досрочная пенсия не будет выплачиваться.

Как отмечают юристы, следует обратить внимание, что имея не менее 30 лет страхового стажа, женщины смогут досрочно выйти на пенсию за полтора года до достижения 60 лет только в период с 1 января по 31 декабря 2023, поскольку с 2024 года они имеют право на пенсию в 60 лет при наличии не менее 31 года страхового стажа. Постепенно количество необходимого стажа будет увеличиваться и в 2028 достигнет 35 лет.

Право на досрочную пенсию получили также отец или мать лиц с инвалидностью с детства (дети с инвалидностью до 18 лет) и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, воспитавшие их до достижения 6-летнего возраста. Дополнительным условием является достижение женщиной 50 лет и ее страховой стаж 15 лет, мужчиной — 50 лет и страховой стаж 20 лет.

Минимальные пенсии для военных

Благодаря новому Закону увеличился минимальный размер пенсии для военнослужащих, получивших инвалидность в результате войны. В настоящее время законодатель определил размер в фиксированном денежном выражении. Так что теперь такие пенсии будут составлять:

для I группы инвалидности — 5025 гривен;

для II группы — 4610 гривен;

для III группы — 4396 гривен.

При этом по-прежнему предусмотрен механизм их индексации.

О доплате к минимальному страховому взносу

В стаж засчитывается только тот период, за который человек уплатил страховые взносы. А если сумма страховых взносов, уплаченных за соответствующий месяц, меньше минимального страхового взноса, в страховой стаж засчитывается пропорционально уменьшенный период.

В такой ситуации осуществить доплату к минимальному страховому взносу с 1 января 2004 могут любые лица, когда-то подлежавшие пенсионному страхованию, но имеющие неполный страховой стаж.

Теперь, начиная с 30 апреля 2022 г., при осуществлении доплаты к минимальному страховому взносу за предыдущие годы доплата будет рассчитана исходя из минимальной заработной платы на дату осуществления доплаты.

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