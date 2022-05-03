Новый пакет помощи: основные заявления Джонсона в Раде — Finance.ua
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Новый пакет помощи: основные заявления Джонсона в Раде

Сегодня 16:00Казна и Политика
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 3 мая, выступил с речью перед Верховной Радой Украины.
Он объявил о новом пакете помощи и выразил свою веру в победу Украины в войне с россией.
Что сказал Джонсон в обращении к украинскому парламенту:
  • Военные эксперты просчитались в своих прогнозах по Украине, поскольку прогнозировали ее поражение.
  • Вторжение в Украину — наихудшая ошибка путина. Сотни единиц уничтоженной техники и тысячи ликвидированных оккупантов это доказывают.
  • Британия передаст Украине противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры. Размер нового пакета помощи — 300 млн фунтов.
  • Великобритания будет совместно с партнерами продолжать военную и гуманитарную поддержку Украины, чтобы укрепить ее так, чтобы никто не хотел на нее посягать.
  • Украинцы — хозяева своей судьбы, и никто не имеет права диктовать вам свои условия.
  • Этот конфликт не вызывает сомнений в том, кто прав, ведь украинцы борются за свое право на самоопределение.
  • Эта война — это борьба добра против зла, поэтому Украина должна победить.
  • Великобритания уверена в победе Украины и сделает все, чтобы помочь.
Напомним, сегодня, кроме британского премьера, к украинскому парламенту обратился и президент Владимир Зеленский.

Справка Finance.ua:

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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