Новый пакет помощи: основные заявления Джонсона в Раде — Finance.ua

Новый пакет помощи: основные заявления Джонсона в Раде
Сегодня 16:00 — Казна и Политика
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 3 мая, выступил с речью перед Верховной Радой Украины.
Он объявил о новом пакете помощи и выразил свою веру в победу Украины в войне с россией.
Что сказал Джонсон в обращении к украинскому парламенту:
- Военные эксперты просчитались в своих прогнозах по Украине, поскольку прогнозировали ее поражение.
- Вторжение в Украину — наихудшая ошибка путина. Сотни единиц уничтоженной техники и тысячи ликвидированных оккупантов это доказывают.
- Британия передаст Украине противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры. Размер нового пакета помощи — 300 млн фунтов.
- Великобритания будет совместно с партнерами продолжать военную и гуманитарную поддержку Украины, чтобы укрепить ее так, чтобы никто не хотел на нее посягать.
- Украинцы — хозяева своей судьбы, и никто не имеет права диктовать вам свои условия.
- Этот конфликт не вызывает сомнений в том, кто прав, ведь украинцы борются за свое право на самоопределение.
- Эта война — это борьба добра против зла, поэтому Украина должна победить.
- Великобритания уверена в победе Украины и сделает все, чтобы помочь.
Напомним, сегодня, кроме британского премьера, к украинскому парламенту обратился и президент Владимир Зеленский.
Справка Finance.ua:
- Джонсон анонсировал новые санкции против российских предпринимателей.
- Великобритания планирует ввести санкции против российских генералов
Борітеся — поборемо! Слава Україні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.