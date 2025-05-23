Новый Lexus ES презентовали в Европе (фото) — Finance.ua
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Новый Lexus ES презентовали в Европе (фото)

Технологии&Авто
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Новый Lexus ES презентовали в Европе (фото)
Новый Lexus ES презентовали в Европе (фото)
Новый Lexus ES был презентован в Европе. Большой премиальный седан кардинально изменился и теперь доступен исключительно в гибридных и электрических версиях.
Подробности японского соперника Audi A6 и Volvo S90 раскрыли на официальном сайте Lexus.

Дизайн Lexus ES 2026

Седан Lexus ES кардинально изменился и внешне ничем не похож на предшественника. В дизайне теперь преобладают грани, а силуэт стал более стремительным — с выраженным носом, клиновидной оконной линией, изогнутой крышей и заостренной задней частью. Также привлекают внимание узкие стреловидные фары, утопленные дверные ручки и фонари на всю ширину кузова.
Новый Lexus ES презентовали в Европе (фото)
Новый Lexus ES восьмого поколения сохранил платформу TNGA-K, однако существенно больше предшественника.

Размеры Lexus ES 2026:

  • длина — 5140 мм;
  • ширина — 1920 мм;
  • высота — 1555 мм;
  • колесная база — 2950 мм.
Новый Lexus ES презентовали в Европе (фото)

Салон Lexus ES 2026

В салоне установили 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов и 14-дюймовый центральный тачскрин. Седан получил миниатюрный джойстик КПП и сенсорные кнопки, а передние сиденья разделены высоким туннелем.
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Седан Lexus ES 2026 стал более просторным, а за доплату задние кресла можно дополнить электроприводом и выдвижными подставками для отдыха ног. Среди опций есть трехзонный климат-контроль и акустика Mark Levinson с 17 динамиками.
Новый Lexus ES презентовали в Европе (фото)

Характеристики

Модель будет выпускаться исключительно в электрифицированных вариантах. На европейском рынке будут предложены четыре версии.
Оба гибрида Lexus ES 2,5-литровые — мощностью 204 и 247 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5−8,2 с.
Новый Lexus ES презентовали в Европе (фото)
Электромобиль Lexus ES доступен в переднеприводном 224-сильном (ES 350e) и полноприводном 343-сильном (ES 500e) исполнении. В первом случае спринт до сотни занимает 8,2 с, а во втором — 5,7 с.
Батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 530 км в переднеприводной версии. Быстрая зарядка на 80% занимает 30 минут.
По материалам:
Фокус
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