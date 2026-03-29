Новый Lexus ES 2026 выходит на рынок (фото)

Lexus ES предлагают в гибридных и электрических версиях, Фото: Lexus
Новый Lexus ES восьмого поколения поступает в продажу. Седан изменился до неузнаваемости и впервые получил электрические версии, удивившие своей стоимостью. Сначала седан Lexus ES 2026 начал продавать на североамериканском рынке, а вот в Европе (и, в частности, в Украине) модель появится несколько позже.
Его подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.
Новый Lexus ES представили в прошлом году и он удивил нетипичным граненым дизайном с выраженным «носом» и аркообразной крышей. К тому же он существенно подрос и теперь достигает 5,14 м в длину. В салоне установили 14-дюймовый центральный тачскрин, сенсорные кнопки и миниатюрный селектор КПП.
Запас хода электрокара — до 494 км, Фото: Lexus
В линейке Lexus ES 2026 осталась 2,5-литровая гибридная версия ES 350h (она теперь 247-сильная), которая в США стоит от 50 995 долларов.
Кроме того, предлагают электромобили — 224-сильный переднеприводный ES350e (от 48 795 долларов) и полноприводный ES500e (от $51 795). С батареей на 74,7 кВт∙ч запас хода составляет 494 и 444 км соответственно.
Гибрид дороже электромобиля, Фото: Lexus
Итак, электромобиль Lexus ES неожиданно оказался дешевле гибрида.
Базовая комплектация Premium богата — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, люк, камера, подогрев и вентиляция сидений, обогрев руля, электроприводы кресел, рулевой колонки и дверей багажника.
Седан богато оборудован, Фото: Lexus
В версии Luxury (от $57 195) добавили отделку кожей и деревом, цифровой ключ, парковочный автопилот и акустику Mark Levinson с 17 динамиками.
По материалам: Фокус
Фокус
