Новый крупный седан Volvo поступает в продажу (фото) — Finance.ua
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Новый крупный седан Volvo поступает в продажу (фото)

Технологии&Авто
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Новый крупный седан Volvo поступает в продажу (фото)
Новый крупный седан Volvo поступает в продажу (фото), Фото: autohome.com.cn
Новый Volvo S90 2025 года выходит на рынок. Премиальный седан Е-класса доступен исключительно в электрифицированных версиях.
Об этом сообщает китайский сайт Autohome.
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Именно Китай стал первой страной, где начали продавать обновленный флагманский седан Volvo S90. Это неудивительно, ведь модель выпускается в Поднебесной.
Цена Volvo S90 составляет от 300 900 до 454 900 юаней ($41 500 — 63 200).
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Новый Volvo S90 узнаваем, прежде всего, по измененной передней части с более широкой решеткой радиатора и более тонким матричным фарам.
Также заменили капот, крышку багажника, передние крылья, бамперы и фонари.
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Для Volvo S90 2025 доступны проекция на лобовое стекло, акустика Bowers&Wilkins с 19 динамиками, система полуавтономного движения, электропривод, подогрев, вентиляция и массаж сидений.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Седан Volvo S90 со старта предлагают в двух электрифицированных версиях с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой. «Мягкий» гибрид — 250-сильный, а плагин-гибрид — 455-сильный.
Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 4,9 с и способен проехать 102 км на электротяге.
По материалам:
Фокус
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