Клиенты будут платить больше: Volvo о последствиях тарифной политики — Finance.ua

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Клиенты будут платить больше: Volvo о последствиях тарифной политики

Технологии&Авто
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Клиенты будут платить больше: Volvo о последствиях тарифной политики
Клиенты будут платить больше: Volvo о последствиях тарифной политики
Генеральный директор компании Volvo Хокан Самуэльсон объявил, что клиентам придется покрывать большую часть расходов, связанных с повышением тарифов. По его словам, импорт одного из самых доступных автомобилей компании в Соединенные Штаты может оказаться невозможным в случае роста пошлины.
Президент США на прошлой неделе заявил о рекомендации ввести с 1 июня прямой тариф в размере 50% на товары из Европейского Союза, мотивируя это сложностью торговых отношений с ЕС. Позже Трамп сообщил об отсрочке этой нормы. Однако Самуэльссон сообщил агентству Reuters, что 50-процентный тариф ограничит возможности Volvo Cars по продаже электромобиля EX30 бельгийского производства в США.
«Конечно, это было бы почти невозможно», — сказал он, добавив, что ввиду меняющегося характера угрозы введения пошлины он не будет строить дальнейших предположений.
Пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов вызвали потрясение в мировой автомобильной промышленности: некоторые компании изменили производственные планы по снижению расходов, связанных с пошлиной, в то время как другие выжидают, чтобы увидеть, изменится ли политика.
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Модель EX30, которая, по словам Самуэльсона, «очень серьезно пострадала» от пошлины, поскольку изначально производилась в Китае и была попыткой Volvo предоставить своим клиентам доступный электромобиль. При запланированной начальной цене $35 000 высокая пошлина, наложенная на автомобили китайского производства, заставила Volvo отложить продажу автомобиля на рынке США до начала производства в Генте, Бельгия.
Производство в Бельгии началось в апреле этого года, однако начальная цена автомобиля сейчас составляет $46 195. Это увеличение демонстрирует, как торговые споры оказывают непосредственное влияние на конечных потребителей, вынуждая их платить за геополитические решения.
По материалам:
Ampercar
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