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Новый кроссовер Renault вышел на рынок Украины (фото)

Технологии&Авто
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Новый кроссовер Renault вышел на рынок Украины (фото)
Новый кроссовер Renault вышел на рынок Украины (фото)
Renault объявила о старте продаж нового кроссовера Symbioz в Украине.
Модель пополнила C-сегмент бренда и заняла нишу между компактными городскими кроссоверами и более крупными семейными SUV. Начальная цена новинки составляет 1 176 900 грн или около 26200 долларов.
Об этом пишет «24 Канал».

Цена

Украинским покупателям новый Symbioz предложат в двух комплектациях — Evolution и Techno. Для модели предусмотрен выбор между 140-сильным mild hybrid и полногибридной системой E-Tech мощностью 160 л.с.
Новый кроссовер Renault вышел на рынок Украины (фото)
Базовый кроссовер в исполнении Evolution стоит от 1 176 900 грн. В рамках программы Renault Бонус стоимость может быть снижена до 1 076 900 грн.
Полногибридная модификация E-Tech Full Hybrid 160 в этой же комплектации оценена от 1 356 900 грн, а с учетом бонусной программы — от 1 256 900 грн.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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