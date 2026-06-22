Новый исторический рекорд. Объем наличных денег на руках у населения достиг 912 млрд гривен Сегодня 11:02 — Личные финансы

Объем наличных денег в обращении в мае увеличился на 2,8% до 911,956 млрд гривен

В мае 2026 года денежная база Украины, включающая наличные в обращении вне банков, резервные средства банков и другие деньги, увеличилась на 3,5% и достигла 1 234,740 млрд грн.

Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на данные Национального банка Украины.

С начала года денежная база выросла на 5,1% с 1174,526 млрд грн.

Денежная масса превысила 4 трлн грн

В мае денежная масса увеличилась на 1,2% и составила 4 098,007 млрд. грн.

По сравнению с началом года, ее объем вырос на 1,9% с 4 021,312 млрд грн.

Объем наличных денег в обращении

Объем наличности в обращении, по оперативным данным НБУ, в мае увеличился на 2,8% до 911,956 млрд гривен, а с начала года он увеличился на 5,2% с 866,944 млрд гривен.

0 ) в Украине по итогам мая превысил 911,9 миллиарда гривен, что стало новым историческим рекордом. Отметим, что финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем Telegram-канале писал , объем наличных денег на руках населения (денежный агрегат М) в Украине по итогам мая превысил 911,9 миллиарда гривен, что стало новым историческим рекордом.

Напомним, Finance.ua ранее писал , что по состоянию на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2026 года:

вклады в национальной валюте — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за апрель 2026 года);

(+30,4 млрд грн за апрель 2026 года); вклады в иностранной валюте — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за апрель 2026 года).

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