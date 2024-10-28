Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото) — Finance.ua
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Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото)

Технологии&Авто
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Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото)
Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото)
Hyundai продолжает создавать внедорожные версии своих кроссоверов. В этот раз такой вариант появился у Hyundai Kona. Автомобиль представили в Японии и рассказали о нем на официальном сайте Hyundai.
Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото)
Новый Hyundai Kona назвали Mauna Loa — в честь крупнейшего в мире действующего вулкана, расположенного на Гавайских островах. Всего изготовят только 30 таких авто стоимостью от 4,95 миллиона иен ($32 500).
Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото)
За основу взяли электромобиль Hyundai Kona. Кроссовер Mauna Loa отличается неокрашенными бамперами, брызговиками и пластиковым обвесом. Кроме того, кузов покрыли специальным защитным покрытием, а на крыше установили крепеж для багажника. К тому же он получил внедорожные шины размером 205/65 R16 на черных дисках от Weds.
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Салон Hyundai Kona Mauna Loa украсили износостойкими материалами, а на полу появились резиновые коврики. Кроме того, для кроссовера предлагают интересные аксессуары вроде органайзера в салон, холодильник или раскладной табуретки.
Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото)
Силовая установка авто не претерпела изменений. Новый Hyundai Kona Mauna Loa оснащен 218-сильным мотором и батареей на 65,4 кВт∙ч, а его запас хода составляет 454 км.
По материалам:
Фокус
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