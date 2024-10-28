Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото) — Finance.ua

Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото) 28.10.2024, 01:24 — Технологии&Авто

Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото)

Hyundai продолжает создавать внедорожные версии своих кроссоверов. В этот раз такой вариант появился у Hyundai Kona. Автомобиль представили в Японии и рассказали о нем на официальном сайте Hyundai.

Новый Hyundai Kona назвали Mauna Loa — в честь крупнейшего в мире действующего вулкана, расположенного на Гавайских островах. Всего изготовят только 30 таких авто стоимостью от 4,95 миллиона иен ($32 500).

За основу взяли электромобиль Hyundai Kona. Кроссовер Mauna Loa отличается неокрашенными бамперами, брызговиками и пластиковым обвесом. Кроме того, кузов покрыли специальным защитным покрытием, а на крыше установили крепеж для багажника. К тому же он получил внедорожные шины размером 205/65 R16 на черных дисках от Weds.

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Салон Hyundai Kona Mauna Loa украсили износостойкими материалами, а на полу появились резиновые коврики. Кроме того, для кроссовера предлагают интересные аксессуары вроде органайзера в салон, холодильник или раскладной табуретки.

Силовая установка авто не претерпела изменений. Новый Hyundai Kona Mauna Loa оснащен 218-сильным мотором и батареей на 65,4 кВт∙ч, а его запас хода составляет 454 км.

Фокус По материалам:

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