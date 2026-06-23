Новые требования к бронированию: юристы объяснили, какие риски возникли для работодателей Сегодня 14:33

Новые требования к бронированию: юристы объяснили, какие риски возникли для работодателей

В начале лета вступили в силу очередные изменения в сфере бронирования работников от мобилизации и порядка предоставления статуса критически важных предприятий. Большинство положений соответствующего постановления вступили в силу со дня его опубликования (2 июня). Часть норм отсрочена до 1 сентября 2026 года.

Какие изменения предусматривает постановление

Основные нововведения касаются следующих направлений:

повышение зарплатного порога для бронирования работников;

получение статуса критически важного предприятия;

изменения лимитов бронирования;

обновление порядка учета забронированных работников, а также дополнительных требований для резидентов Дія.City.

В то же время, юристы обращают внимание на нечеткость отдельных норм, предусмотренных постановлением. По их мнению, это может привести к различной трактовке положений документа и стать основанием для споров и проблем с подтверждением статуса критически важных предприятий и бронированием работников.

Вопрос зарплатного критерия

Одной из наиболее дискуссионных остается норма уровня заработной платы. Норма о заработной плате вступила в силу 2 июня, постановление КМУ датировано 30 мая, однако в ряде случаев зарплату для получения статуса критического предприятия нужно было повысить еще в мае.

«Самая большая ошибка сейчас — считать, что если критичность уже получена, то до сентября можно ничего не делать. Новые правила запускают проверку соответствия критериям значительно раньше, а отдельные предприятия могут потерять статус до 01.07.2026 г. В общем порядке действующая критичность действует на срок, на который она издана, но не дольше чем до 01.09.2026 г. До этой даты все без исключения предприятия, которые получили статус критически важного, должны пройти внеплановое подтверждение», — отмечает адвокат Анна Лысенко.

Проблема с обновлением региональных критериев

Относительно соответствия критериям эти критерии должны быть обновлены до 10 июня. По состоянию на 23 июня Региональные критерии для бронирования обнародованы только два ОВА — Сумской и Закарпатской. В этой связи остается открытым вопрос о действиях работодателей в других регионах, где соответствующие критерии до сих пор не утверждены или не обнародованы.

О том, как новые правила бронирования могут сказаться на рынке труда, рассказываем в статье «Новые правила бронирования и критичности для компаний» .

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