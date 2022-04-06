Новые санкции ЕС — это почти полная торговая изоляция россии — министр инфраструктуры — Finance.ua
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Новые санкции ЕС — это почти полная торговая изоляция россии — министр инфраструктуры

Сегодня 10:02Казна и Политика
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Уже в краткосрочной перспективе можно будет наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику как россии, так и беларуси.
Новый пакет санкций блокирует большинство путей для внешней торговли россии.
Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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«Эти решения означают почти полную торговую изоляцию оккупанта, который, несмотря на античеловечные действия в Украине, все еще мог работать на европейских рынках. Теперь этого не будет, ведь автомобильные, морские и авиационные пути закрыты. Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику как россии, так и беларуси», — прокомментировал Кубраков.
Он поблагодарил свое ведомство и коллег-министров из стран Европейского союза, которые «дожимали эти санкции на своем уровне».
Ранее в Еврокомиссии рассказали, что включает пятый пакет санкций против россии, в частности речь идет о мерах в энергетике, торговле, транспорте и банковской сфере.
Новый пакет санкций со стороны ЕС является реакцией блока на зверства российских военных в Буче, ставшие очевидными после освобождения города.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Радіо Свобода
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