«Эти решения означают почти полную торговую изоляцию оккупанта, который, несмотря на античеловечные действия в Украине, все еще мог работать на европейских рынках. Теперь этого не будет, ведь автомобильные, морские и авиационные пути закрыты. Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику как россии, так и беларуси», — прокомментировал Кубраков.
Он поблагодарил свое ведомство и коллег-министров из стран Европейского союза, которые «дожимали эти санкции на своем уровне».
Ранее в Еврокомиссии рассказали, что включает пятый пакет санкций против россии, в частности речь идет о мерах в энергетике, торговле, транспорте и банковской сфере.
Новый пакет санкций со стороны ЕС является реакцией блока на зверства российских военных в Буче, ставшие очевидными после освобождения города.