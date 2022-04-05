Казначейство США запретило рф выплачивать долги с заблокированных счетов в американских банках — Finance.ua

Казначейство США запретило рф выплачивать долги с заблокированных счетов в американских банках

Сегодня 14:32 — Энергетика

Казначейство США остановило возможность рф обслуживать долг с заблокированных счетов в американских банках. Мера направлена на то, чтобы заставить рф выбрать один из трех неприглядных вариантов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Казначейство США остановило выплаты долларового долга со счетов российского правительства в американских банках, чтобы усилить давление на Москву с целью поиска альтернативных источников финансирования.

Как отмечает агентство, этот шаг направлен на то, чтобы заставить россию выбрать один из трех неприглядных вариантов:

опустошение долларовых резервов, используемых в собственной стране;

расходование новых доходов;

объявления дефолта.

Нововведение произошло на фоне того, что 4 апреля рф должна была произвести выплату по суверенному долгу. Эта мера должна еще больше усилить давление на владимира путина с целью прекращения его вторжения в Украину.

По данным Bloomberg, эта мера приведет к усилению контроля за платежами, подлежащими выплате 27 мая, по процентам, относящимся к суверенным долларовым и еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.

По прогнозу Bloomberg Economics, в этом году россия заработает $321 млрд на экспорте энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году.

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