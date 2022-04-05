Казначейство США запретило рф выплачивать долги с заблокированных счетов в американских банках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Казначейство США запретило рф выплачивать долги с заблокированных счетов в американских банках

Сегодня 14:32Энергетика
101
Казначейство США остановило возможность рф обслуживать долг с заблокированных счетов в американских банках. Мера направлена на то, чтобы заставить рф выбрать один из трех неприглядных вариантов.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Казначейство США остановило выплаты долларового долга со счетов российского правительства в американских банках, чтобы усилить давление на Москву с целью поиска альтернативных источников финансирования.
Как отмечает агентство, этот шаг направлен на то, чтобы заставить россию выбрать один из трех неприглядных вариантов:
  • опустошение долларовых резервов, используемых в собственной стране;
  • расходование новых доходов;
  • объявления дефолта.
Нововведение произошло на фоне того, что 4 апреля рф должна была произвести выплату по суверенному долгу. Эта мера должна еще больше усилить давление на владимира путина с целью прекращения его вторжения в Украину.
По данным Bloomberg, эта мера приведет к усилению контроля за платежами, подлежащими выплате 27 мая, по процентам, относящимся к суверенным долларовым и еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.
По прогнозу Bloomberg Economics, в этом году россия заработает $321 млрд на экспорте энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.