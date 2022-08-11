Новые правила работы для обменников: что изменится — Finance.ua

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Новые правила работы для обменников: что изменится

Валюта
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Новые правила работы для обменников: что изменится
Новые правила работы для обменников: что изменится
29 июля Национальный банк издал постановление, согласно которому обменникам запретили показывать на цифровых табло курсы валют.
В пятницу, 5 августа, на сайте НБУ появилось сообщение, что четырем финансовым компаниям за выявленные нарушения аннулировались лицензии. Еще двум финкомпаниям придется заплатить штраф в размере 151 тыс. гривен. Однако этого работникам регулятора показалось мало. В интернете появились выдержки из новых правил работы валютообменников, которые хотят ввести в ближайшее время.
Об этом говорится в материале Finance.ua Валютные обменники заставят работать по-другому.

Основных пунктов — четыре:

1. Ограничение устанавливаемых курсов.
Если обменники ставят курсы купли и продажи, исходя из текущего спроса и ситуации на рынке, то в дальнейшем им могут установить жесткие ограничения как по величине (не выше заданного уровня), так и по размеру спреда (разницы между курсом покупки и курсом продажи валюты).
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2. Запрет любой рекламы курсов валют.
Речь идет уже не только о цифровых табло, но даже о публикациях в телеграм-каналах или на других площадках.
3. Увеличение налогов, взимаемых с каждого обменного пункта.
Ведутся бурные обсуждения, как лучше это сделать. Один из самых популярных вариантов (из предложенных) — ввести ежемесячную плату «за патент на валютообмен», размер которой будет зависеть от размера населенного пункта и местонахождения обменника.
Называются цифры от 2-3 тыс. гривен в месяц для «глубинки» до 15 тыс. гривен для обменника где-то на Крещатике.
Что интересно: размер полученной прибыли больше не участвует в расчете налогов. Как говорится, «выживут сильнейшие».
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4. Усиление контроля за деятельностью обменного пункта.
В случае выявления нарушений будет оформлено письменное предупреждение, после второго нарушения — будут отбирать лицензию на валютообмен.
Впрочем, в Нацбанке пока не спешат официально объявлять о новых правилах.
«Сегодня Национальный банк внимательно следит за ситуацией на рынке наличной валюты. Необходимость дополнительных мер будет зависеть от тенденций развития ситуации. Наша цель — прозрачный рынок торговли валютными ценностями в наличной форме и цивилизованные правила работы на нем», — комментируют НБУ.
Станет ли валюта для украинцев дешевле и доступнее?
Скорее всего, такими действиями валютообмен вернется в «дикие 90-е годы», а на место цивилизованных обменников придут забытые менялы с табличками, которые шепчут: «Куплю доллар, евро, злотые»...
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Хотя в НБУ считают, что шансы на формирование такого черного рынка минимальны:
«Национальный банк обязательно учитывает все возможные сценарии развития событий в случае принятия того или иного решения. В то же время отсутствие панических настроений, адекватные предложения валюты в наличном сегменте рынка торговли валютными ценностями и возможность купить наличную валюту по рыночному, а не спекулятивному курсу, минимизируют шансы на формирование черного рынка».

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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