НБУ разрешил банкам покупать наличную валюту и валюту по картам дешевле официального курса — Finance.ua

НБУ разрешил банкам покупать наличную валюту и валюту по картам дешевле официального курса Сегодня 11:06 — Личные финансы

НБУ разрешил банкам покупать наличную валюту и валюту по картам дешевле официального курса

Банки с понедельника, 8 августа, могут покупать наличную иностранную валюту по установленному ими курсу, тогда как раньше он должен быть не ниже официального курса Нацбанка Украины, действующего в день совершения сделки.

Соответствующие изменения Нацбанк внес своим постановлением № 172 от 5 августа, обнародованном на его сайте.

Кроме того, НБУ убрал и нижний лимит в виде официального курса по операциям, осуществленным с использованием электронных платежных средств, при списании банками-эмитентами со счета клиента средств в валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне.

Это касается и случая при зачислении на счет клиента денежных средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

Как сообщалось, Нацбанк с 21 июля девальвировал официальный курс гривны на 25% — до 36,5686 грн/$1.

Сейчас курс покупки доллара на наличном рынке заметно выше официального. В большинстве банков он составляет 38,4-39 грн/$1, однако некоторые банки декларируют его на уровне официального — минимально возможного до последнего времени.

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