Новые правила работы банков и небанковских финучреждений, занимающихся кредитованием: что изменилось — Finance.ua
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Новые правила работы банков и небанковских финучреждений, занимающихся кредитованием: что изменилось

Сегодня 16:00Кредит&Депозит
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Новые правила работы банков и небанковских финучреждений, занимающихся кредитованием: что изменилось
Национальный банк сообщил, что приветствует принятие Закона Украины № 2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения». Новый закон меняет ряд правил работы банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе тех, которые предоставляют услуги по кредитованию
Цель этих изменений — облегчить ситуацию для украинцев-заемщиков на время войны и на первое время послевоенного восстановления экономики.
Что меняется:
  • в период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту;
  • в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (невыполнение, частичное выполнение) потребителем обязательств по такому договору;
  • запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление меняющейся процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите.
Обращаем внимание, что неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные с 24 февраля 2022 года за просрочку выполнения по такому договору, подлежат списанию.
Важно. Новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами — такое начисление правомерно со стороны кредитора. Кредитные каникулы — это отсрочка уплаты долга, а не его прощение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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