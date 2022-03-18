В НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитов

Сегодня 17:48Кредит&Депозит
277
В НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитовВ НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитов
Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу Президента Украины по введению 100% гарантии государства на депозиты населения в период действия военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«100% гарантия по депозитам физических лиц на период действия военного положения даст уверенность украинцам в сохранении их сбережений, ведь государство гарантирует каждому гражданину возврат его средств в полном объеме», — говорится в сообщении.
Объяснение НБУ
Важно понимать, что введение 100% гарантии на банковские вклады не означает, что возникнет необходимость компенсации со стороны государства вкладов всех банков. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой крепости, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности. Банковская система при поддержке страны способна противостоять текущим вызовам. Введение 100% гарантии на банковские вклады в период действия военного положения — это дополнительный механизм поддержки банков.
«Внедрение 100% покрытия вкладов гарантиями, так называемая „бланковая гарантия“ — это мировая практика. К примеру, этот шаг был применен во время глобального кредитного кризиса 2008 г. в Ирландии, Дании, Исландии и Германии, когда в течение кризисного периода (в некоторых странах — до 24 месяцев) государство гарантировало возврат 100% суммы депозитов физлиц. Такая возможность, в частности, предусмотрена Ключевыми принципами Международной Ассоциации Страхования Депозитов (МАСД), утвержденными Базельским комитетом по банковскому надзору. Первое и основное, что даст введение 100% гарантий по вкладам — это уверенность украинцев в сохранении их сбережений, а значит позволит предотвратить дестабилизацию на банковском рынке», — отметила Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Справка Finance.ua:

  • ранее Президент Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в банках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.