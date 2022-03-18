В НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитов — Finance.ua

В НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитов

В НБУ отреагировали на идею Зеленского гарантировать 100% депозитов

Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу Президента Украины по введению 100% гарантии государства на депозиты населения в период действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«100% гарантия по депозитам физических лиц на период действия военного положения даст уверенность украинцам в сохранении их сбережений, ведь государство гарантирует каждому гражданину возврат его средств в полном объеме», — говорится в сообщении.

Объяснение НБУ

Важно понимать, что введение 100% гарантии на банковские вклады не означает, что возникнет необходимость компенсации со стороны государства вкладов всех банков. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой крепости, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности. Банковская система при поддержке страны способна противостоять текущим вызовам. Введение 100% гарантии на банковские вклады в период действия военного положения — это дополнительный механизм поддержки банков.

«Внедрение 100% покрытия вкладов гарантиями, так называемая „бланковая гарантия“ — это мировая практика. К примеру, этот шаг был применен во время глобального кредитного кризиса 2008 г. в Ирландии, Дании, Исландии и Германии, когда в течение кризисного периода (в некоторых странах — до 24 месяцев) государство гарантировало возврат 100% суммы депозитов физлиц. Такая возможность, в частности, предусмотрена Ключевыми принципами Международной Ассоциации Страхования Депозитов (МАСД), утвержденными Базельским комитетом по банковскому надзору. Первое и основное, что даст введение 100% гарантий по вкладам — это уверенность украинцев в сохранении их сбережений, а значит позволит предотвратить дестабилизацию на банковском рынке», — отметила Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Справка Finance.ua:

ранее Президент Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в банках.

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