Новые правила оплаты больничных листков: что изменится с апреля — Finance.ua

Новые правила оплаты больничных листков: что изменится с апреля Сегодня 07:04

Новые правила оплаты больничных листков: что изменится с апреля

Верховная Рада Украины 18 декабря 2024 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования» № 4158-ІХ. Изменения внесены в ряд законодательных актов. Изменения вступают в силу через три месяца со дня опубликования Закона № 4158, то есть с 04.04.2025.

Что же изменится в оплате листков нетрудоспособности — рассказали в ПФУ.

Пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам застрахованным лицам (в том числе осуществляющим предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работающим на условиях трудового договора) будет предоставляться по основному месту работы и по месту работы по совместительству.

Пособие по временной нетрудоспособности (в результате несчастного случая на производстве/профессионального заболевания) назначается и выплачивается работодателем, у которого наступил страховой случай по социальному страхованию от несчастного случая, в размере 100 процентов средней заработной платы. При этом первые 17 дней временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем за счет средств предприятия, учреждения, организации.

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В случае пребывания потерпевшего в трудовых отношениях с другим страхователем (в том числе осуществления предпринимательской или иной деятельности и одновременной работы на условиях трудового договора) по местам работы иным, чем место работы, на котором наступил страховой случай по социальному страхованию от несчастного случая, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с разделом IV «Общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности» Закона № 1105 в размере 100 процентов средней заработной платы (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа. То есть за счет средств другого работодателя, чем место работы, на котором наступил страховой случай по социальному страхованию от несчастного случая, оплачиваются первые 5 дней временной нетрудоспособности

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