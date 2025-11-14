Новые правила для определения критически важных предприятий Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Новые правила для определения критически важных предприятий

Кабинет Министров Украины обновил постановление, определяющее порядок предоставления статуса критически важных предприятий. Теперь в список могут попасть компании, разрабатывающие оборонные технологии и инновации без привлечения бюджетных средств — на основании контрактов с Министерством обороны.

Об этом пишет Министерство экономики.

Также уточнены требования к объему бронирования работников таких предприятий.

«Принятые изменения вводят новый критерий для определения критически важных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих разработку инноваций в сфере обороны — в частности, в направлении создания и совершенствования вооружения и военной техники без использования бюджетных средств. Такие предприятия работают на основании договоров или контрактов, заключенных с Министерством обороны», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Цель

Принятие акта будет способствовать устойчивому функционированию предприятий, разрабатывающих оборонные инновации, которые играют немаловажную роль в обеспечении экономической устойчивости и обороноспособности государства.

В Украине только 13% мужчин в IT имеют бронирование от своего основного работодателя. Еще 4% забронированы на второй неосновной работе (обычно это не IT-компании). Отсрочку имеют 15% опрошенных. 24% не подлежат мобилизации по разным причинам. Почти у половины (44%) опрошенных мужчин в IT нет бронирования. Раньше мы писали , что вВ Украине только 13% мужчин в IT имеют бронирование от своего основного работодателя. Еще 4% забронированы на второй неосновной работе (обычно это не IT-компании). Отсрочку имеют 15% опрошенных. 24% не подлежат мобилизации по разным причинам. Почти у половины (44%) опрошенных мужчин в IT нет бронирования.

Среди айтишников уровня Lead+ доля забронированных составляет 25%, среди менеджеров — 28%. Прослеживается связь между специализацией и статусом бронирования. Среди руководящих и менеджерских ролей — Leadership (C-Level и т. п. ) и Management (Project, Product, Program Manager и т. п. ) — доля забронированных является самой высокой: 36% и 27% соответственно.

В каких компаниях бронируют чаще всего

Высокий уровень бронирования среди специалистов, работающих в государственных учреждениях (51%) и IT-отделах не-IT компаний, таких как банки, телеком или ритейл (31%). В продуктовых компаниях показатель составляет около 14%, что соответствует среднему уровню по отрасли. В сервисных компаниях бронируют 10% работников, в аутстафинговых 8%, ​​в стартапах также 8%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.