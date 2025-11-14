Новые правила для определения критически важных предприятий
Кабинет Министров Украины обновил постановление, определяющее порядок предоставления статуса критически важных предприятий. Теперь в список могут попасть компании, разрабатывающие оборонные технологии и инновации без привлечения бюджетных средств — на основании контрактов с Министерством обороны.
Об этом пишет Министерство экономики.
Также уточнены требования к объему бронирования работников таких предприятий.
«Принятые изменения вводят новый критерий для определения критически важных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих разработку инноваций в сфере обороны — в частности, в направлении создания и совершенствования вооружения и военной техники без использования бюджетных средств. Такие предприятия работают на основании договоров или контрактов, заключенных с Министерством обороны», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.
Цель
Принятие акта будет способствовать устойчивому функционированию предприятий, разрабатывающих оборонные инновации, которые играют немаловажную роль в обеспечении экономической устойчивости и обороноспособности государства.
Раньше мы писали, что в В Украине только 13% мужчин в IT имеют бронирование от своего основного работодателя. Еще 4% забронированы на второй неосновной работе (обычно это не IT-компании). Отсрочку имеют 15% опрошенных. 24% не подлежат мобилизации по разным причинам. Почти у половины (44%) опрошенных мужчин в IT нет бронирования.
Среди айтишников уровня Lead+ доля забронированных составляет 25%, среди менеджеров — 28%. Прослеживается связь между специализацией и статусом бронирования. Среди руководящих и менеджерских ролей — Leadership (C-Level
и т. п.) и Management (Project, Product, Program Manager и т. п.) — доля забронированных является самой высокой: 36% и 27% соответственно.
В каких компаниях бронируют чаще всего
Высокий уровень бронирования среди специалистов, работающих в государственных учреждениях (51%) и IT-отделах не-IT компаний, таких как банки, телеком или ритейл (31%). В продуктовых компаниях показатель составляет около 14%, что соответствует среднему уровню по отрасли. В сервисных компаниях бронируют 10% работников, в аутстафинговых 8%, в стартапах также 8%.
Поделиться новостью
Также по теме
Новые правила для определения критически важных предприятий
МВФ анонсировал начало работы над новой программой для Украины
В следующем году Киев планирует закупить новые вагоны: где возьмут средства
«Нафтогаз» подписал грантовое соглашение с ЕИБ на 127 миллионов евро
Прокуратура обязала вернуть столичной общине земельный участок на Троещине (фото)
Заслужили? Какие премии получают госслужащие