0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые правила для определения критически важных предприятий

Казна и Политика
49
Новые правила для определения критически важных предприятий
Новые правила для определения критически важных предприятий
Кабинет Министров Украины обновил постановление, определяющее порядок предоставления статуса критически важных предприятий. Теперь в список могут попасть компании, разрабатывающие оборонные технологии и инновации без привлечения бюджетных средств — на основании контрактов с Министерством обороны.
Об этом пишет Министерство экономики.
Также уточнены требования к объему бронирования работников таких предприятий.
«Принятые изменения вводят новый критерий для определения критически важных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих разработку инноваций в сфере обороны — в частности, в направлении создания и совершенствования вооружения и военной техники без использования бюджетных средств. Такие предприятия работают на основании договоров или контрактов, заключенных с Министерством обороны», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Цель

Принятие акта будет способствовать устойчивому функционированию предприятий, разрабатывающих оборонные инновации, которые играют немаловажную роль в обеспечении экономической устойчивости и обороноспособности государства.
Раньше мы писали, что в В Украине только 13% мужчин в IT имеют бронирование от своего основного работодателя. Еще 4% забронированы на второй неосновной работе (обычно это не IT-компании). Отсрочку имеют 15% опрошенных. 24% не подлежат мобилизации по разным причинам. Почти у половины (44%) опрошенных мужчин в IT нет бронирования.
Среди айтишников уровня Lead+ доля забронированных составляет 25%, среди менеджеров — 28%. Прослеживается связь между специализацией и статусом бронирования. Среди руководящих и менеджерских ролей — Leadership (C-Level и т. п.) и Management (Project, Product, Program Manager и т. п.) — доля забронированных является самой высокой: 36% и 27% соответственно.

В каких компаниях бронируют чаще всего

Высокий уровень бронирования среди специалистов, работающих в государственных учреждениях (51%) и IT-отделах не-IT компаний, таких как банки, телеком или ритейл (31%). В продуктовых компаниях показатель составляет около 14%, что соответствует среднему уровню по отрасли. В сервисных компаниях бронируют 10% работников, в аутстафинговых 8%, ​​в стартапах также 8%.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+Миноборони
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems