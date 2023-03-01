Новые Ford научат уезжать на автопилоте от должников по кредитам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые Ford научат уезжать на автопилоте от должников по кредитам

Технологии&Авто
20
Новые Ford научат уезжать на автопилоте от должников по кредитам
Новые Ford научат уезжать на автопилоте от должников по кредитам
Инженеры Ford работают над системой автоматической конфискации автомобилей у должников по кредитам. Машины смогут сами уезжать от владельцев на автопилоте. Изобретение уже зарегистрировано в Ведомстве по патентам и торговым знакам США.
Технология с рабочим названием «Системы и методы изъятия транспортного средства» позволяет дистанционно заблокировать авто или даже забрать его у владельца. Ее можно установить фактически на любую современную машину, имеющую доступ к интернету.
Если владелец авто прекращает вносить платежи по кредиту, то поначалу ему придет несколько предупреждений от банка — они появятся на дисплее мультимедийной системы.
Читайте также
В том случае, если это не подействует, можно будет дистанционно отключать различное оборудование авто вроде круиз-контроля или кондиционера. Следующий этап — неприятный писк в салоне, а за ним последует блокировка дверей, чтобы водитель не смог попасть в авто.
Автомобили с системой полуавтономного вождения можно будет дистанционно переместить в место, где их сможет забрать эвакуатор — например, вывезти со двора на улицу. Ну а машины с автопилотом смогут самостоятельно приехать по адресу, указанному банком.
Также технология включает функцию оценки стоимости кредитного авто на основе его пробега, данных о ДТП и неисправностях. Это позволит определить, куда именно отправлять проблемное авто — на перепродажу или утилизацию.
Хотите обезопасить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего в ДТП по вашей вине, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

КАСКО дешевле, чем в страховой

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.