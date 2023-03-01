Новые Ford научат уезжать на автопилоте от должников по кредитам — Finance.ua

Новые Ford научат уезжать на автопилоте от должников по кредитам Сегодня 18:49 — Технологии&Авто

Новые Ford научат уезжать на автопилоте от должников по кредитам

Инженеры Ford работают над системой автоматической конфискации автомобилей у должников по кредитам. Машины смогут сами уезжать от владельцев на автопилоте. Изобретение уже зарегистрировано в Ведомстве по патентам и торговым знакам США.

Технология с рабочим названием «Системы и методы изъятия транспортного средства» позволяет дистанционно заблокировать авто или даже забрать его у владельца. Ее можно установить фактически на любую современную машину, имеющую доступ к интернету.

Если владелец авто прекращает вносить платежи по кредиту, то поначалу ему придет несколько предупреждений от банка — они появятся на дисплее мультимедийной системы.

В том случае, если это не подействует, можно будет дистанционно отключать различное оборудование авто вроде круиз-контроля или кондиционера. Следующий этап — неприятный писк в салоне, а за ним последует блокировка дверей, чтобы водитель не смог попасть в авто.

Автомобили с системой полуавтономного вождения можно будет дистанционно переместить в место, где их сможет забрать эвакуатор — например, вывезти со двора на улицу. Ну а машины с автопилотом смогут самостоятельно приехать по адресу, указанному банком.

Также технология включает функцию оценки стоимости кредитного авто на основе его пробега, данных о ДТП и неисправностях. Это позволит определить, куда именно отправлять проблемное авто — на перепродажу или утилизацию.

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Фокус По материалам:

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