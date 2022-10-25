Subaru разрабатывает автопилот, который при отключении связи сможет ехать «по памяти» — Finance.ua

Subaru разрабатывает автопилот, который при отключении связи сможет ехать «по памяти» Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Subaru разрабатывает автопилот, который при отключении связи сможет ехать «по памяти»

Большинство автопроизводителей и профильных стартапов при разработке продвинутых систем активной помощи водителю уповают на связь с фирменными серверами для постоянного обмена информацией о дорожной обстановке и периодического обновления возможностей бортовых систем. Subaru пытается создать систему, которая способна безопасно управлять машиной даже при периодических перебоях со связью.

Для Японии, как поясняет Nikkei Asian Review, подобная ситуация не является чем-то экзотическим, поскольку летом этого года перебои с работой инфраструктуры связи оператора KDDI оставили многие автомобили с постоянным подключением к сети без возможности получать и отправлять информацию на несколько дней. Компания Subaru сейчас разрабатывает систему активной помощи водителю, которая способна первые десять секунд после отключения связи продолжать полноценное управление машиной в автоматическом режиме.

Как это будет работать

Фокус заключается в том, что получаемая фирменными серверами информация с бортовых систем автомобиля используется для прогнозирования дорожной обстановки, и соответствующие команды постоянно посылаются бортовым системам машины «на всякий случай». Если связь прервётся более чем на 10 секунд, то машина снизит скорость и будет руководствоваться только информацией, получаемой с бортовых датчиков и обрабатываемой собственными процессорами. Базовые функции безопасности в таком режиме будут сохранены. Компания собирается представить готовую версию системы к 2025 году.

По мнению специалистов Subaru, чем больше информации о дорожной обстановке удастся собрать, тем точнее будут предсказания, используемые в случае обрыва связи с сервером. По этой причине небольшой автопроизводитель готов сотрудничать с прочими компаниями в этой сфере. Сейчас прототипы машин с такой системой проходят испытания на трассе, связь осуществляется по сети 4G. Кстати, Subaru не одинока в своих опасениях по поводу перебоев со связью — Honda Motor такую проблему пытается решить за счёт организации резервных каналов передачи информации, но данный подход увеличивает стоимость системы. Его же придерживаются и некоторые другие автопроизводители.

ТоНеТо По материалам:

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