Новые доступные смартфоны Oppo получат мощный аккумулятор (фото) — Finance.ua

Новые доступные смартфоны Oppo получат мощный аккумулятор (фото)
Китайский производитель смартфонов Oppo расширил линейку серии K, представив Oppo K13 с огромным аккумулятором (и низким ценником).
Об этом сообщает GSMArena.
Преимущества смартфона
Oppo K13 оснащен батареей 7000 мАч. При этом недавно Honor представила смартфон Power с аккумулятором на 8000 мАч.
Кажется, преимущество Honor очевидно, но Oppo уравнивает шансы с помощью зарядки. Honor Power заряжается блоком мощностью 66 Вт, тогда как Oppo K13 идет в комплекте с зарядкой на 80 Вт, которая обеспечивает пополнение аккумулятора до 100% за 56 минут.
Oppo K13 также имеет под капотом Snapdragon 6 Gen 4 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.
Смартфон имеет варианты накопителя 128 ГБ и 256 ГБ и загружает ColorOS 15 на базе Android 15. Oppo пообещала два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности для K13.
Oppo K13 построен вокруг 6,67-дюймового FullHD+ 120 Гц AMOLED-дисплея с центральным отверстием для 16-мегапиксельной селфи камеры и сканера отпечатков пальцев под экраном.
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Сзади расположены еще две камеры — 50-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Другие преимущества Oppo K13 включают в себя рейтинг IP65, двойные стереодинамики и функции камеры на основе искусственного интеллекта.
Oppo K13 поставляется в цветах Icy Purple и Prism Black с двумя вариантами комбинаций памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ по цене около 210 $/185 €) и 235 $/205 € соответственно. Пока смартфон доступен только в Индии, но должен выйти и на глобальный рынок.
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