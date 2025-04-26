Новые доступные смартфоны Oppo получат мощный аккумулятор (фото) — Finance.ua

Новые доступные смартфоны Oppo получат мощный аккумулятор (фото) Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

Новые доступные смартфоны Oppo получат мощный аккумулятор (фото)

Китайский производитель смартфонов Oppo расширил линейку серии K, представив Oppo K13 с огромным аккумулятором (и низким ценником).

Об этом сообщает GSMArena.

Преимущества смартфона

Oppo K13 оснащен батареей 7000 мАч. При этом недавно Honor представила смартфон Power с аккумулятором на 8000 мАч.

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Кажется, преимущество Honor очевидно, но Oppo уравнивает шансы с помощью зарядки. Honor Power заряжается блоком мощностью 66 Вт, тогда как Oppo K13 идет в комплекте с зарядкой на 80 Вт, которая обеспечивает пополнение аккумулятора до 100% за 56 минут.

Oppo K13 также имеет под капотом Snapdragon 6 Gen 4 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.

Смартфон имеет варианты накопителя 128 ГБ и 256 ГБ и загружает ColorOS 15 на базе Android 15. Oppo пообещала два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности для K13.

Oppo K13 построен вокруг 6,67-дюймового FullHD+ 120 Гц AMOLED-дисплея с центральным отверстием для 16-мегапиксельной селфи камеры и сканера отпечатков пальцев под экраном.

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Сзади расположены еще две камеры — 50-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Другие преимущества Oppo K13 включают в себя рейтинг IP65, двойные стереодинамики и функции камеры на основе искусственного интеллекта.

Oppo K13 поставляется в цветах Icy Purple и Prism Black с двумя вариантами комбинаций памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ по цене около 210 $/185 €) и 235 $/205 € соответственно. Пока смартфон доступен только в Индии, но должен выйти и на глобальный рынок.

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