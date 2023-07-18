Новые акцизные марки в Украине: когда начнут действовать и зачем они нужны — Finance.ua

Новые акцизные марки в Украине: когда начнут действовать и зачем они нужны Сегодня 07:01

Новые акцизные марки в Украине: когда начнут действовать и зачем они нужны

С 1 сентября в Украине станет обязательным использование марок акцизного налога нового образца.

Предыдущий дизайн водяного знака на защищенной бумаге был постоянным с 2003 года. Это привело к появлению значительного количества подделок, о чем свидетельствуют данные, в частности, Службы безопасности Украины. В результате украинский бюджет недополучал миллиарды гривен, а производство марок акцизного налога уменьшилось с 5,3 млрд штук в 2012 году до 2,6 млрд штук в 2022 году.

Усиление защиты бумажной марки акцизного налога будет обеспечено благодаря изменению графического дизайна, появлению скрытых элементов защиты и голографического защитного элемента со скрытой спектральной меткой.

Зачем меняют акциз? Так, для изготовления марки акцизного налога будет использоваться защитная бумага с водяным знаком нового образца. Право на его изготовление предоставляется Национальному Банку Украины, а право интеллектуальной собственности будет принадлежать исключительно государственному предприятию Полиграфический комбинат Украина. Это исключит возможность изготовления марки кем-либо другим, кроме указанного государственного предприятия. Как на акцизную марку в целом, так и на защитный голографический элемент, право интеллектуальной собственности будет принадлежать исключительно «Полиграфическому комбинату «Украина».

В то же время все сертифицированные производители голографической продукции в Украине могут сотрудничать с Полиграфкомбинатом по поставке специальных защитных материалов.

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Несмотря на беспрецедентный эффект в предотвращении подделки акцизной марки, удельный вес защитного голографического элемента в стоимости одной марки составляет всего 8 коп., поскольку количество такого погонного метра составляет в среднем 1765 шт. При этом стоимость марки акцизного налога с учетом голограммы останется неизменной — на уровне 35 копеек для алкогольных напитков и 16 коп. для табака.

Вместе с тем, учитывая существенный прирост заказов на новые образцы марок с усиленным уровнем безопасности, в бюджет государства от уплаты акцизного налога поступят десятки миллионов гривен. Эти средства можно будет дополнительно потратить на усиление наших сил обороны.

Также новая марка акцизного налога будет иметь все предусмотренные законодательными и нормативно правовыми актами Украины буквенно-цифровые и кодовые позиционные знаки. Это будет способствовать дальнейшему внедрению электронной системы контроля над обращением марок акцизного налога Track&Trace или других цифровых технологий.

borgexpert По материалам:

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