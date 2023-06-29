С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка — принят закон Сегодня 15:00 — Казна и Политика

С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка — принят закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8287, которым вводится электронная акцизная марка — инструмент, создающий возможность прослеживать электронными средствами обращение алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

финкомитета В Р Даниил Гетманцев. О принятии закона сообщил главаГетманцев.

«Закон переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и поборет тень», — отметил Гетманцев.

Предполагается, что э-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;

контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.

Также создание электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:

обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;

система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.

Следовательно, в Украине вместо бумажных будут введены электронные акцизные марки.

Кабмину, согласно заключительным положениям закона, дадут полгода, чтобы привести в соответствие необходимую подзаконную нормативную базу.

Таким образом, практическое использование электронной акцизной марки можно прогнозировать с января 2024 года.

Справка Finance.ua:

В то же время на прошлой неделе Кабмин утвердил новые образцы бумажных акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий.

ГНС поручено обеспечить изготовление и продажу новых марок акцизного налога с 25 августа 2023 года. Марки предыдущего образца перестанут продавать с 1 сентября 2023 года.

Процесс обмена старых акцизных марок на новые, а также уничтожения старых будет продолжаться до 2025 года.

В связи с этим в финансовом плане на 2024 год в расходной части Кабмин поручил предусмотреть расходы, связанные с уничтожением марок акцизного налога старых образцов и изготовлением, бесплатным обменом и доставкой продавцу марок акцизного налога нового образца.

Економічна Правда По материалам:

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