С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка — принят закон — Finance.ua
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С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка — принят закон

Казна и Политика
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С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка — принят закон
С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка — принят закон
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8287, которым вводится электронная акцизная марка — инструмент, создающий возможность прослеживать электронными средствами обращение алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
О принятии закона сообщил глава финкомитета В Р Даниил Гетманцев.
«Закон переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и поборет тень», — отметил Гетманцев.
Предполагается, что э-марка предоставит возможность:
  • отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
  • контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;
  • каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.
Также создание электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:
  • обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;
  • система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.
Следовательно, в Украине вместо бумажных будут введены электронные акцизные марки.
Кабмину, согласно заключительным положениям закона, дадут полгода, чтобы привести в соответствие необходимую подзаконную нормативную базу.
Таким образом, практическое использование электронной акцизной марки можно прогнозировать с января 2024 года.

Справка Finance.ua:

  • В то же время на прошлой неделе Кабмин утвердил новые образцы бумажных акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий.
  • ГНС поручено обеспечить изготовление и продажу новых марок акцизного налога с 25 августа 2023 года. Марки предыдущего образца перестанут продавать с 1 сентября 2023 года.
  • Процесс обмена старых акцизных марок на новые, а также уничтожения старых будет продолжаться до 2025 года.
  • В связи с этим в финансовом плане на 2024 год в расходной части Кабмин поручил предусмотреть расходы, связанные с уничтожением марок акцизного налога старых образцов и изготовлением, бесплатным обменом и доставкой продавцу марок акцизного налога нового образца.
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По материалам:
Економічна Правда
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