Новая система въезда в ЕС заработала еще на одном пункте пропуска с Польшей Сегодня 10:18

Пункт пропуска «Хребенне — Рава-Русская» на границе с Польшей был подключен к европейской системе EES.

Об этом Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Теперь все польские пункты пропуска, граничащие с Украиной в пределах Львовской области, уже работают в системе EES.

Единственным исключением остается пункт пропуска «Долгобычув-Угринов», который функционирует в тестовом режиме. Его полноценный запуск намечен на 4 ноября.

Что известно о новой системе на въезде в ЕС

Система Entry/Exit System внедряется в странах ЕС для повышения эффективности пограничного контроля и безопасности.

Во время первого въезда в страны ЕС после запуска граждане третьих стран, в частности украинцы, проходят расширенную регистрацию, включающую фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев (для лиц от 12 лет).

Эта процедура проводится только один раз, после чего данные хранятся в единой базе ЕС, что позволяет ускорить дальнейшее прохождение границы.

Ранее Finance.ua сообщал , что в связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан. Речь идет о пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин», предупредили таможенники.

