Новая программа ЕС. Стало известно, когда Европарламент может проголосовать за 50 млрд евро для Украины — Finance.ua
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Новая программа ЕС. Стало известно, когда Европарламент может проголосовать за 50 млрд евро для Украины

Казна и Политика
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Новая программа ЕС. Стало известно, когда Европарламент может проголосовать за 50 млрд евро для Украины
Новая программа ЕС. Стало известно, когда Европарламент может проголосовать за 50 млрд евро для Украины
Европейский парламент планирует в конце ноября проголосовать за окончательный текст нового Механизма для поддержки восстановления, отстройки и модернизации Украины, а выплаты будут производиться с начала 2024 года.
Об этом заявила депутат Европейского парламента, заместитель главы делегации Парламентского комитета ассоциации (ПКА) Украина-ЕС Виола фон Крамон.
«Предложение Европейской Комиссии (о создании нового Механизма для поддержки Украины. — Ред.) было выдвинуто 20 июня, мы в комитете по международному сотрудничеству были настроены на начало работы в августе. Я выступаю от имени „зеленой“ группы — у нас есть одна неделя, чтобы подать дополнение. Мы должны обсудить со всеми группами в Европарламенте окончательный текст, за который будем голосовать, я надеюсь, в конце ноября. Далее начнем консультации и с начала следующего года начнем осуществлять выплаты. Так предусмотрено планом», — сказала фон Крамон.
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Она пояснила, что средства планируется выделять траншами по 12 млрд евро ежегодно на финансирование проектов из составленного Украиной плана. Поддержка конкретных секторов экономики Украины в рамках нового Механизма в значительной степени зависит от определенных условий, в частности, ситуации безопасности.
По словам евродепутата, имеющийся план четко определяет, что-то, как будут распределяться средства на проекты, будет решать не только исполнительная власть.
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«Мы включим в текст Европейского парламента по Механизму поддержки Украины также других актеров — органы местного самоуправления, гражданское общество, местных жителей. Нам нужно, чтобы все голоса были услышаны в начале фазы восстановления до того, как начнем осуществлять выплаты», — отметила фон Крамон.
Евродепутат отметила, что для восстановления новых городов и сел будет важно применять новые подходы.
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«Мы хотим отстроить новые „зеленые“ производства, „зеленые“ офисы, „зеленые“ места для проживания. Нам нужны разные эксперты, архитекторы, ученые, объединенные этими знаниями», — подчеркнула она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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