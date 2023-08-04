Новая программа ЕС. Стало известно, когда Европарламент может проголосовать за 50 млрд евро для Украины — Finance.ua

Новая программа ЕС. Стало известно, когда Европарламент может проголосовать за 50 млрд евро для Украины Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Новая программа ЕС. Стало известно, когда Европарламент может проголосовать за 50 млрд евро для Украины

Европейский парламент планирует в конце ноября проголосовать за окончательный текст нового Механизма для поддержки восстановления, отстройки и модернизации Украины, а выплаты будут производиться с начала 2024 года.

Об этом заявила депутат Европейского парламента, заместитель главы делегации Парламентского комитета ассоциации (ПКА) Украина-ЕС Виола фон Крамон.

«Предложение Европейской Комиссии (о создании нового Механизма для поддержки Украины. — Ред.) было выдвинуто 20 июня, мы в комитете по международному сотрудничеству были настроены на начало работы в августе. Я выступаю от имени „зеленой“ группы — у нас есть одна неделя, чтобы подать дополнение. Мы должны обсудить со всеми группами в Европарламенте окончательный текст, за который будем голосовать, я надеюсь, в конце ноября. Далее начнем консультации и с начала следующего года начнем осуществлять выплаты. Так предусмотрено планом», — сказала фон Крамон.

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Она пояснила, что средства планируется выделять траншами по 12 млрд евро ежегодно на финансирование проектов из составленного Украиной плана. Поддержка конкретных секторов экономики Украины в рамках нового Механизма в значительной степени зависит от определенных условий, в частности, ситуации безопасности.

По словам евродепутата, имеющийся план четко определяет, что-то, как будут распределяться средства на проекты, будет решать не только исполнительная власть.

«Мы включим в текст Европейского парламента по Механизму поддержки Украины также других актеров — органы местного самоуправления, гражданское общество, местных жителей. Нам нужно, чтобы все голоса были услышаны в начале фазы восстановления до того, как начнем осуществлять выплаты», — отметила фон Крамон.

Евродепутат отметила, что для восстановления новых городов и сел будет важно применять новые подходы.

«Мы хотим отстроить новые „зеленые“ производства, „зеленые“ офисы, „зеленые“ места для проживания. Нам нужны разные эксперты, архитекторы, ученые, объединенные этими знаниями», — подчеркнула она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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