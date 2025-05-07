«Новая почта» запустила первую газовую когенерационную установку — Finance.ua

«Новая почта» запустила первую газовую когенерационную установку Сегодня 05:45 — Энергетика

«Новая почта» запустила первую газовую когенерационную установку

«Новая почта», крупнейшая частная почтовая служба Украины, запустила первую когенерационную установку на природном газе в рамках программы энергетической независимости.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, оборудование смонтировано на территории логистического хаба компании на западе Украины. Установка имеет электрическую мощность 1 МВт и работает по принципу двойной генерации — одновременно производит электроэнергию и тепло.

До конца 2025 года компания планирует установить еще шесть аналогичных установок в разных регионах, в том числе в Киеве.

В пресс-службе отметили, что в рамках перехода к энергетической автономии «Новая почта» уже инвестировала 300 млн грн, а в этом году намерена вложить еще 150 млн грн. Общая сумма инвестиций достигнет 450 млн грн, более половины из которых компания направляет именно на развитие газовой генерации.

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