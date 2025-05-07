«Новая почта» запустила первую газовую когенерационную установку — Finance.ua

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«Новая почта» запустила первую газовую когенерационную установку

Энергетика
24
«Новая почта» запустила первую газовую когенерационную установку
«Новая почта» запустила первую газовую когенерационную установку
«Новая почта», крупнейшая частная почтовая служба Украины, запустила первую когенерационную установку на природном газе в рамках программы энергетической независимости.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, оборудование смонтировано на территории логистического хаба компании на западе Украины. Установка имеет электрическую мощность 1 МВт и работает по принципу двойной генерации — одновременно производит электроэнергию и тепло.
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До конца 2025 года компания планирует установить еще шесть аналогичных установок в разных регионах, в том числе в Киеве.
В пресс-службе отметили, что в рамках перехода к энергетической автономии «Новая почта» уже инвестировала 300 млн грн, а в этом году намерена вложить еще 150 млн грн. Общая сумма инвестиций достигнет 450 млн грн, более половины из которых компания направляет именно на развитие газовой генерации.
По материалам:
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