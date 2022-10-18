«Новая почта» запустила новый сервис: теперь получить посылку сможет человек, которому вы это поручили — Finance.ua

«Новая почта» запустила новый сервис: теперь получить посылку сможет человек, которому вы это поручили
Теперь через мобильное приложение «Новой почты» можно предоставить право другому человеку получить посылку за вас и оплатить ее, в случае необходимости. О запуске нового функционала поделились в компании.
Сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тысяч гривен.
Как поручить возможность получить посылку через мобильное приложение:
- найти необходимую посылку в пункте «Мои посылки»;
- в разделе «Управление посылкой» выбрать сервис — «Другой получатель»;
- указать номер телефона человека, которому предоставляете право получить посылку, и нажать «Поручить»;
- автоматически человек получит пуш-сообщение в свое мобильное приложение «Новой почты», что ему предоставили разрешение на получение посылки. Если у доверенного лица не установлено мобильное приложение Новой почты, то оно получит сообщение на телефон в вайбер или смс.
Следует отметить, что право на получение посылки можно отменить. Для этого необходимо в мобильном приложении найти нужную посылку и в разделе «Управлять посылкой» нажать «Отменить доверенность».
Заказать сервис «Другой получатель» может только получатель и только через мобильное приложение «Новой почты». Но если посылка заказана «Лично в руки», то сменить получателя невозможно.
Чтобы получить доверенную посылку в отделении, необходимо уведомить оператора, что используете сервис «Другой получатель», назвать специальный код и номер посылки, пришедший в сообщении.
Более подробную информацию о новой услуге можно узнать по ссылке.
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