«Новая почта» возобновила работу в Стоянке Киевской области — Finance.ua

«Новая почта» возобновила работу в Стоянке Киевской области

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«Новая почта» продолжает возобновлять работу сети, в том числе в регионах, пострадавших от боевых действий.

«Уже заработало мобильное отделение в Стоянке (Киевская обл. — ИФ). Это собственная инновационная технология „Новой почты“... Открыто первое мобильное отделение полного цикла, которое может разворачиваться за 5 минут и использоваться для предоставления полного спектра услуг „Новой почты“. Оно создано на базе обычного контейнера для перевозки посылок», — сообщила компания в понедельник.

Впервые отделение такого типа было представлено в начале февраля.

В настоящее время передвижное отделение расположено в центре с. Стоянка. Будет работать в будни с 10 до 17 и в субботу с 9 до 18. Выходной — воскресенье.

Клиентов будет обслуживать один или два оператора, которые будут предоставлять услуги отправки и получения посылок до 10 кг по Украине и за границу, а также все финансовые услуги.

На крыше передвижного отделения установлены солнечные панели, поэтому оно может работать полностью автономно. Внутри кондиционер и все необходимые условия для комфортной работы сотрудников.

Компания планирует использовать отделение в Стоянке две-три недели — до возобновления работы стационарного. После этого отделение будет перемещено в другую локацию.

Как сообщалось, передвижное отделение на базе БДФ-контейнера — это собственная разработка R&D-департамента «Новой почты». В месяц оно сможет принимать и выдавать до 10 тыс. посылок.

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