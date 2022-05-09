«Новая почта» возобновила работу в Стоянке Киевской области — Finance.ua
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«Новая почта» возобновила работу в Стоянке Киевской области

Сегодня 14:10Фондовый рынок
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«Новая почта» продолжает возобновлять работу сети, в том числе в регионах, пострадавших от боевых действий.
«Уже заработало мобильное отделение в Стоянке (Киевская обл. — ИФ). Это собственная инновационная технология „Новой почты“... Открыто первое мобильное отделение полного цикла, которое может разворачиваться за 5 минут и использоваться для предоставления полного спектра услуг „Новой почты“. Оно создано на базе обычного контейнера для перевозки посылок», — сообщила компания в понедельник.
Впервые отделение такого типа было представлено в начале февраля.
В настоящее время передвижное отделение расположено в центре с. Стоянка. Будет работать в будни с 10 до 17 и в субботу с 9 до 18. Выходной — воскресенье.
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Клиентов будет обслуживать один или два оператора, которые будут предоставлять услуги отправки и получения посылок до 10 кг по Украине и за границу, а также все финансовые услуги.
На крыше передвижного отделения установлены солнечные панели, поэтому оно может работать полностью автономно. Внутри кондиционер и все необходимые условия для комфортной работы сотрудников.
Компания планирует использовать отделение в Стоянке две-три недели — до возобновления работы стационарного. После этого отделение будет перемещено в другую локацию.
Как сообщалось, передвижное отделение на базе БДФ-контейнера — это собственная разработка R&D-департамента «Новой почты». В месяц оно сможет принимать и выдавать до 10 тыс. посылок.
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По материалам: Інтерфакс-Україна
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