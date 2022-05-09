«Новая почта» возобновила работу в Стоянке Киевской области — Finance.ua

«Новая почта» продолжает возобновлять работу сети, в том числе в регионах, пострадавших от боевых действий.
«Уже заработало мобильное отделение в Стоянке (Киевская обл. — ИФ). Это собственная инновационная технология „Новой почты“... Открыто первое мобильное отделение полного цикла, которое может разворачиваться за 5 минут и использоваться для предоставления полного спектра услуг „Новой почты“. Оно создано на базе обычного контейнера для перевозки посылок», — сообщила компания в понедельник.
Впервые отделение такого типа было представлено в начале февраля.
В настоящее время передвижное отделение расположено в центре с. Стоянка. Будет работать в будни с 10 до 17 и в субботу с 9 до 18. Выходной — воскресенье.