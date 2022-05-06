«Новая почта» запустила услугу для переселенцев: кто может получить выплаты — Finance.ua

А с вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.
Дополнительные выплаты внутренне перемещенным лицам
Правительство совместно с Всемирной продовольственной программой ООН утвердило постановление о дополнительных выплатах ВПЛ, речь идет о 2220 грн каждому переселенцу.
«Выплата пособий в рамках реализации проекта осуществляется дополнительно без предоставления отдельного обращения внутренне перемещенным лицом на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, независимо от получения лицом других видов помощи, в частности выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам», — говорится в документе.
Выплата помощи производится в размере 2 220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более трех человек. Деньги будут давать ежемесячно в течение трех месяцев через систему Международных денежных переводов Western Union на территории Украины.