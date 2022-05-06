«Новая почта» запустила услугу для переселенцев: кто может получить выплаты — Finance.ua

«Новая почта» запустила услугу для переселенцев: кто может получить выплаты

Сегодня 12:50 — Фондовый рынок

В «Новой почте» появилась новая услуга для переселенцев и теперь они могут получить свои выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в отделениях компании.

Об этом сообщает Сегодня

Как переселенцы могут получить деньги

При оформлении финансовой помощи следует выбрать способ получения помощи «Новая почта». Дальше должен прийти код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:

прийти в отделение;

сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;

назвать этот код;

показать документ, удостоверяющий личность.

А с вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.

Дополнительные выплаты внутренне перемещенным лицам

Правительство совместно с Всемирной продовольственной программой ООН утвердило постановление о дополнительных выплатах ВПЛ, речь идет о 2220 грн каждому переселенцу.

«Выплата пособий в рамках реализации проекта осуществляется дополнительно без предоставления отдельного обращения внутренне перемещенным лицом на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, независимо от получения лицом других видов помощи, в частности выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам», — говорится в документе.

Выплата помощи производится в размере 2 220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более трех человек. Деньги будут давать ежемесячно в течение трех месяцев через систему Международных денежных переводов Western Union на территории Украины.

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