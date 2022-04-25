Новая почта возобновила работу ряда отделений Киевской области — Finance.ua

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Новая почта возобновила работу ряда отделений Киевской области

Сегодня 15:11Личные финансы
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Новая почта возобновила работу ряда отделений Киевской областиНовая почта возобновила работу ряда отделений Киевской области
Новая почта возобновила работу отделений в Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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С 25 апреля заработали 4 отделения в Ирпене, 2 — в Макарове и по одному — в Буче и Колонщине.
В Ирпене можно получить все услуги Новой почты:
  • Отделение № 4, ул. Зарифы Алиевой, 85;
  • Отделение № 8, ул. Центральная, 6а;
  • Отделение № 11, ул. Украинская, 82;
  • Отделение № 12, ул. Университетская, 2ф/2, пом.98.
В Макарове:
  • Отделение № 1, ул. Проектная, 1;
  • Отделение № 2, ул. Кочубея, 1.
В Буче заработало отделение № 2, расположенное по ул. Богдана Хмельницкого, 4.
В Колонщине открыто отделение № 1, ул. Киевская, 26
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Отделения работают 7 дней в неделю. В будни — с 10:00 до 17:00, в выходные — с 9:00 до 18:00. До 15 мая новая почта планирует открыть всю сеть отделений по Киевской области.
На прошлой неделе компания возобновила курьерскую доставку в этом регионе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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