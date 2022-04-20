Новая почта запустила доставку личных вещей в Европу со скидками до 80% — Finance.ua

Новая почта запустила доставку личных вещей в Европу со скидками до 80%

Сегодня 11:01 — Личные финансы

Новая почта запустила доставку личных вещей в Европу со скидками до 80%

Новая почта запустила новую услугу для украинцев — «Вещи из дома за границу».

Теперь можно отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидками от 50% до 80%.

Уровень скидки при отправке посылок до 30 кг зависит от веса отправки.

При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна — первой или второй.

Например, отныне стоимость посылки с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг составляет 800 гривен, до 10 кг — 1200 гривен. Если отправить 30 кг — 2000 грн. В тариф не входят возможные пошлины и налоги, которые могут начисляться в стране получения.

Вещи по новой услуге можно отправить в Польшу, Францию, Германию, Италию, Болгарию, Венгрию, Литву, Эстонию, Хорватию и т.д. Весь перечень 24 стран и их зонирование здесь

Однако, к перевозке не допускаются документы с удостоверением личности, еда, лекарства, алкоголь, электроника (фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и т.д.), деньги, именные банковские карты и горючие материалы.

Доставка за границу производится только по адресу получателя. Максимальный вес отправления —70 кг, габариты не должны превышать 120×80×69 см. Срок доставки — ориентировочно от 6 дней.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

принести отправление, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством, и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.

Список работающих отделений и их график работы можно узнать через чат-бот Новой почты в Телеграм.

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