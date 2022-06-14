«Новая почта» с 15 июня возобновляет доставку из AliExpress — Finance.ua

«Новая почта» с 15 июня возобновляет доставку из AliExpress

Сегодня 13:03 — Фондовый рынок

«Новая почта Глобал», входящая в группу компаний «Новая почта», с 15 июня возобновляет доставку из онлайн-магазина AliExpress (Китай) непосредственно в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба НП во вторник.

«Это самое ожидаемое возобновление доставки, которого ждали украинцы. Мы провели десятки встреч с партнером, чтобы заверить его, что мы работаем в привычном графике и уже восстановили довоенную скорость. Теперь пользователи снова могут заказывать доставку товаров из AliExpress сразу с сайта в удобное отделение или почтомат „Новой почты“. Для этого нужно указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат», — приведены слова СЕО «Новой почты Глобал» Юрия Беневитского.

Почтовый оператор отмечает, что до войны AliExpress возглавлял топ наиболее полюбившихся зарубежных интернет-магазинов украинцев. В среднем за день клиенты «Новой почты» заказывали почти 2,6 тонны товаров из AliExpress.

В настоящее время обновленная программа платформы AliExpress недоступна пользователям в Украине.

Справка Finance.ua:

«Новая почта» планирует развиваться на международных рынках Восточной Европы, США и Китая;

«Новая почта» запустила услугу для переселенцев: Появилась новая услуга для переселенцев, и теперь они могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в отделениях компании;

как переселенцы могут получить деньги. При оформлении финансовой помощи следует выбрать способ получения помощи «Новая почта». Далее должен быть код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:

прийти в отделение;

сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;

назвать этот код;

показать документ, удостоверяющий личность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.