«Новая почта» с 15 июня возобновляет доставку из AliExpress — Finance.ua

«Новая почта Глобал», входящая в группу компаний «Новая почта», с 15 июня возобновляет доставку из онлайн-магазина AliExpress (Китай) непосредственно в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба НП во вторник.
«Это самое ожидаемое возобновление доставки, которого ждали украинцы. Мы провели десятки встреч с партнером, чтобы заверить его, что мы работаем в привычном графике и уже восстановили довоенную скорость. Теперь пользователи снова могут заказывать доставку товаров из AliExpress сразу с сайта в удобное отделение или почтомат „Новой почты“. Для этого нужно указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат», — приведены слова СЕО «Новой почты Глобал» Юрия Беневитского.
Почтовый оператор отмечает, что до войны AliExpress возглавлял топ наиболее полюбившихся зарубежных интернет-магазинов украинцев. В среднем за день клиенты «Новой почты» заказывали почти 2,6 тонны товаров из AliExpress.
В настоящее время обновленная программа платформы AliExpress недоступна пользователям в Украине.