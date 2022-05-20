«Новая почта» меняет тарифы на доставку — Finance.ua

«Новая почта» меняет тарифы на доставку

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«Новая почта» меняет тарифы на доставку

С 23 мая 2022 г. Новая почта изменяет тарифы на доставку и вводит ряд упрощений в тарифах и услугах для клиентов для облегчения расчета стоимости отправки.

Что изменилось

Первое изменение — компания снижает тариф на доставку посылок в почтомат на 10 грн. Теперь услуга будет стоить 50 грн. По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. Напоминаем, в почтомат можно отправить посылки весом до 20 кг.

Второе изменение — уменьшены весовые градации в тарифе на доставку по Украине. Вместо 7 весовых категорий посылок вводятся 3 тарифа по весу:

малая (до 2 кг) — 60 грн. Если вы отправляете одежду, то при ее отправке вы получите бесплатно пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг;

пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг; средняя (до 10 кг) — 80 грн;



большая (до 30 кг) — 120 грн.



Теперь в тариф уже включена оценочная стоимость для посылок до 500 гривен, так что дополнительно она начисляться не будет. Для отправок стоимостью свыше 500 грн оценочная стоимость по-прежнему будет считаться как 0,5% от стоимости отправления.

Стоимость доплаты за доставку посылок в села (по Украине) будет составлять 20 грн.

Третье изменение — отправка документов в фирменном конверте в отделение составит 45 гривен. — отправка документов в фирменном конверте в отделение составит 45 гривен.

Четвертое изменение — если вы отправляете несколько посылок по одной экспресс-накладной, то доставка каждой из них увеличится на 10 грн. Посылка с максимальным весом — по базовому тарифу по Украине, остальные — по сниженному:

до 2 кг — 20 грн;

до 10 кг — 40 грн;



до 30 кг — 80 грн.



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Пятое изменение — упрощение тарифа доставки грузов.

1. Раньше клиенты платили за доставку грузов за 30 кг по базовому тарифу доставки по Украине и дополнительно за каждый 1 кг свыше 30 кг.

Теперь клиент будет платить тариф, который формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

2. Компания отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки.

Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта). Например, если вы будете отправлять электродвигатель весом 34 кг и объемным весом 18 кг в паллетном борту по городу Львов, то вы оплатите 140 гривен:

за доставку 34×3 (стоимость за 1 кг доставки по городу) = общая сумма будет составлять 102 грн.

за аренду паллетного борта = 60 грн.



Шестое изменение — возобновление услуги хранения паллет, грузов, шин и дисков.

Увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.

Новые тарифы вступят в силу с 23.05.2022г.

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