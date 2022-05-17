«Укрпочта» запустила новую онлайн услугу — Finance.ua

«Укрпочта» запустила новую онлайн услугу
Сегодня 17:45 — Личные финансы
Во время действия военного положения «Укрпочта» возобновила некоторые старые услуги, а также создала новые. Теперь люди смогут оплачивать отправления онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Это означает, что теперь оплачивать отправку можно в мобильном приложении с помощью карточного счета.
Воспользоваться функцией можно не только со смартфона через приложение, но и с ноутбука в личном кабинете «Укрпочты».
Кроме того, в пресс-службе напоминают, что за пользование онлайн сервисами почты клиентам предоставляется скидка в размере 5%.
Что еще позволяет делать приложение
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- отслеживать отправления;
- оформлять их;
- рассчитывать их стоимость;
- искать отделения и почтовые индексы;
- совершать перевод между картами;
- совершать перевод с карты в отделение;
- совершать перевод «С карты домой».