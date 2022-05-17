«Укрпочта» запустила новую онлайн услугу — Finance.ua

«Укрпочта» запустила новую онлайн услугу

Сегодня 17:45 — Личные финансы

Во время действия военного положения «Укрпочта» возобновила некоторые старые услуги, а также создала новые. Теперь люди смогут оплачивать отправления онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это означает, что теперь оплачивать отправку можно в мобильном приложении с помощью карточного счета.

Воспользоваться функцией можно не только со смартфона через приложение, но и с ноутбука в личном кабинете «Укрпочты».

Кроме того, в пресс-службе напоминают, что за пользование онлайн сервисами почты клиентам предоставляется скидка в размере 5%.

Что еще позволяет делать приложение

отслеживать отправления;

оформлять их;

рассчитывать их стоимость;

искать отделения и почтовые индексы;

совершать перевод между картами;

совершать перевод с карты в отделение;

совершать перевод «С карты домой».

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