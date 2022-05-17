«Укрпочта» запустила новую онлайн услугу — Finance.ua
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«Укрпочта» запустила новую онлайн услугу

Сегодня 17:45Личные финансы
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Во время действия военного положения «Укрпочта» возобновила некоторые старые услуги, а также создала новые. Теперь люди смогут оплачивать отправления онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Это означает, что теперь оплачивать отправку можно в мобильном приложении с помощью карточного счета.
Воспользоваться функцией можно не только со смартфона через приложение, но и с ноутбука в личном кабинете «Укрпочты».
Кроме того, в пресс-службе напоминают, что за пользование онлайн сервисами почты клиентам предоставляется скидка в размере 5%.

Что еще позволяет делать приложение

  • отслеживать отправления;
  • оформлять их;
  • рассчитывать их стоимость;
  • искать отделения и почтовые индексы;
  • совершать перевод между картами;
  • совершать перевод с карты в отделение;
  • совершать перевод «С карты домой».

Бесплатные сервисы для украинцев

По материалам: Сьогодні
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