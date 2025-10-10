«Новая почта» предупредила о задержках доставок в Киеве и области Сегодня 12:51

«Новая почта» предупредила о задержках доставок в Киеве и области

Из-за ночной атаки в Киеве и области возможны задержки в доставке «Новой почты».

Об этом предупредила пресс-служба почтового оператора.

Там объясняют: ночью сортировочные терминалы «Новой почты» временно приостанавливали работу из соображений безопасности. В результате часть отправлений обрабатывается с задержкой.

Все процессы уже возобновлены, и логистические центры работают в привычном режиме. В «Новой почте» уверяют, что делают все возможное, чтобы доставить посылки клиентов как можно скорее.

Пользователей, заказывающих адресную доставку, просят ждать звонка от курьера. Отследить статус отправки можно на сайте компании или в мобильном приложении.

Какова ситуация в Киеве после атаки

Напомним, в результате ночной атаки россиян в нескольких регионах Киева нет света и воды. В столице были повреждены дома, квартиры, а также произошли пожары, уже ликвидированные ГСЧС. В частности, последствия отмечены в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

По данным КГГА, школы и садики левого берега, а также часть учебных заведений в других районах, сейчас работают в режиме пунктов несокрушимости. Там можно согреться, зарядить свои гаджеты, получить доступ к воде.

Сейчас все профильные службы вовлечены в восстановление энерго- и водоснабжения, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать последствия ночных обстрелов объектов критической инфраструктуры Киева.

В районах, где есть проблемы с водоснабжением, работают бюветные комплексы, подключенные к генераторам. Там можно набирать воду, пока штатная ситуация с централизованной поставкой воды не нормализуется. Так что бюветы в пешей доступности работают во всех микрорайонах столицы. Карта с бюветами здесь.

