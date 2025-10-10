0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ рассказал, как работает банковская система после ночной атаки

2
НБУ рассказал, как работает банковская система после ночной атаки
НБУ рассказал, как работает банковская система после ночной атаки
Банковская система Украины работает стабильно, несмотря на массированную атаку. Объединенная сеть Power Banking обеспечивает непрерывный доступ к финансовым услугам даже при отсутствии электроэнергии.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Там напомнили, что после очередной массированной атаки россии на энергетическую инфраструктуру частично отсутствует энергоснабжение в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях и Киеве.
Несмотря на это, банковская система в Украине продолжает работать стабильно — как в наиболее пострадавших регионах, так и по стране в целом. Безналичные расчеты, мобильные приложения банков, сети банкоматов и POS-терминалов работают без сбоев.

Как работает Power Banking

Отделения сети Power Banking оснащены альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи и усиленной инкассацией наличных денег. Во многих из них также увеличено количество персонала для более быстрого обслуживания клиентов.
Читайте также
В настоящее время в сеть входит более 2400 отделений в более чем 370 населенных пунктах Украины — это фактически каждое второе банковское отделение в стране.
Благодаря этому даже при экстренных отключениях электроэнергии граждане имеют доступ к своим средствам и могут получать все необходимые банковские услуги.
Детали и актуальный перечень работающих отделений можно посмотреть на сайте power.bank.gov.ua.

Все работает в штатном режиме

Национальный банк Украины сообщает, что все информационные и платежные системы НБУ функционируют без перебоев. Поддерживается постоянная коммуникация с банками по поводу стабильной работы сети Power Banking и всей финансовой инфраструктуры.
Проблемы возникли только у одного крупного банка — из-за сбоя в партнерской онлайн-инфраструктуре. Сейчас команда этого банка уже работает над возобновлением работы. Подробно об этом Finance.ua писал здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems