НБУ рассказал, как работает банковская система после ночной атаки
Банковская система Украины работает стабильно, несмотря на массированную атаку. Объединенная сеть Power Banking обеспечивает непрерывный доступ к финансовым услугам даже при отсутствии электроэнергии.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Там напомнили, что после очередной массированной атаки россии на энергетическую инфраструктуру частично отсутствует энергоснабжение в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях и Киеве.
Несмотря на это, банковская система в Украине продолжает работать стабильно — как в наиболее пострадавших регионах, так и по стране в целом. Безналичные расчеты, мобильные приложения банков, сети банкоматов и POS-терминалов работают без сбоев.
Как работает Power Banking
Отделения сети Power Banking оснащены альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи и усиленной инкассацией наличных денег. Во многих из них также увеличено количество персонала для более быстрого обслуживания клиентов.
В настоящее время в сеть входит более 2400 отделений в более чем 370 населенных пунктах Украины — это фактически каждое второе банковское отделение в стране.
Благодаря этому даже при экстренных отключениях электроэнергии граждане имеют доступ к своим средствам и могут получать все необходимые банковские услуги.
Детали и актуальный перечень работающих отделений можно посмотреть на сайте power.bank.gov.ua.
Все работает в штатном режиме
Национальный банк Украины сообщает, что все информационные и платежные системы НБУ функционируют без перебоев. Поддерживается постоянная коммуникация с банками по поводу стабильной работы сети Power Banking и всей финансовой инфраструктуры.
Проблемы возникли только у одного крупного банка — из-за сбоя в партнерской онлайн-инфраструктуре. Сейчас команда этого банка уже работает над возобновлением работы. Подробно об этом Finance.ua писал здесь.
