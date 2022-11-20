Экстренные, плановые, аварийные: какие есть виды отключений света в Киеве и как их различить — Finance.ua

Экстренные, плановые, аварийные: какие есть виды отключений света в Киеве и как их различить Сегодня 10:45 — Энергетика

Экстренные, плановые, аварийные: какие есть виды отключений света в Киеве и как их различить

В Киеве и Киевской области, как и по всей Украине, могут действовать три вида отключений электроэнергии. Это плановые стабилизационные, экстренные аварийные и специальные экстренные аварийные отключения.

Графики действуют только для плановых отключений, пишет Обозреватель.

Какие бывают отключения света?

1. Стабилизационные отключения. Они плановые и нужны энергетикам для балансировки энергосистемы. Длятся по 4 часа.

Для плановых стабилизационных отключений существуют графики: для Киева Киевщины . В них нужно вводить свой адрес, отобразится ориентировочное расписание отключений, которые применяются только при условии распоряжения «Укрэнерго».

2. Экстренные аварийные — это локальные аварийные отключения, связанные с неожиданными проблемами в сетях. Графиков нет. Отключения могут длиться до 8 часов.

3. Специальные экстренные аварийные отключения. Применяются в тяжелых случаях. Во время экстренных отключений свет может быть неопределенное время. А информация о текущих отключениях может поступать потребителям с задержкой.

Как узнать свой тип отключения?

На сайте облэнерго — «ДТЭК Киевские электросети» — появилась информация о типе отключения электроэнергии. В обычном графике плановых отключений по ссылке также отображается информация о виде отключения, применяемом по конкретному адресу на данный момент.

Также может указываться ориентировочное время возобновления электроснабжения, если это отключение стабилизационное, аварийное или для плановых ремонтов. Однако эта услуга не гарантируется — энергетики часто не могут дать точных прогнозов окончания ремонтов.

Обозреватель По материалам:

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