«Новая почта» открыла отделение в Кракове — еще до десяти отделений в Польше заработают в ноябре — Finance.ua
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«Новая почта» открыла отделение в Кракове — еще до десяти отделений в Польше заработают в ноябре

Фондовый рынок
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«Новая почта» открыла отделение в Кракове — еще до десяти отделений в Польше заработают в ноябре
«Новая почта» открыла отделение в Кракове — еще до десяти отделений в Польше заработают в ноябре
«Новая почта» открыла уже второе полноценное отделение за границей — в Польше. Оно расположено в Кракове.
Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.
По его словам, «Новая почта» планирует открыть до десяти отделений в Польше через несколько недель.
«Две-три недели — и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков — встречай!» — написал он.
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Напомним, 7 октября «Новая почта» открыла первое отделение в Польше, оно уже работает в Варшаве.
До конца года «Новая почта» планирует открыть отделения во всех крупных городах Польши, рассказал ранее директор «Новой почты» в Польше Дмитрий Вергун. Он заявлял, что первое отделение появится в Варшаве уже в сентябре.
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Выход на польский рынок — первый этап глобальной экспансии, задуманной владельцами «Новой почты». До полномасштабного вторжения компания фокусировалась на развитии в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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