«Новая почта» открыла отделение в Кракове — еще до десяти отделений в Польше заработают в ноябре Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

«Новая почта» открыла отделение в Кракове — еще до десяти отделений в Польше заработают в ноябре

«Новая почта» открыла уже второе полноценное отделение за границей — в Польше. Оно расположено в Кракове.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.

По его словам, «Новая почта» планирует открыть до десяти отделений в Польше через несколько недель.

«Две-три недели — и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков — встречай!» — написал он.

Напомним, 7 октября «Новая почта» открыла первое отделение в Польше, оно уже работает в Варшаве.

До конца года «Новая почта» планирует открыть отделения во всех крупных городах Польши, рассказал ранее директор «Новой почты» в Польше Дмитрий Вергун. Он заявлял, что первое отделение появится в Варшаве уже в сентябре.

Выход на польский рынок — первый этап глобальной экспансии, задуманной владельцами «Новой почты». До полномасштабного вторжения компания фокусировалась на развитии в Украине.

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