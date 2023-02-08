«Новая почта» откроет отделение в Литве — Finance.ua
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«Новая почта» откроет отделение в Литве

Личные финансы
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«Новая почта» откроет отделение в Литве
«Новая почта» откроет отделение в Литве
Украинская логистическая компания «Новая почта» в марте откроет первое отделение Nova Post в столице Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Первое отделение Новой почты в Литве. Открытие в марте. Уже с середины марта вы можете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы и грузы», — говорится в сообщении.
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Первое отделение Nova Post будет открыто в Вильнюсе. Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины весом до 1000 кг. Адрес: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.
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Напомним, Новая Почта активно расширяется и открывает новые отделения в Польше. Поначалу филиалы появились в Варшаве, а затем в других городах. В общей сложности компания открыла уже 7 филиалов. В отделениях доступны услуги упаковки, отправки и получения посылок весом до 30 килограммов. Также «Новая почта» открыла в Варшаве первое грузовое отделение, принимающее отправку до 1000 кг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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