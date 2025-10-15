0 800 307 555
Новая почта назначила нового СЕО

Новая почта объявила о назначении нового СЕО.
Об этом Finance.ua сообщила персс-служба компании.
Должность займет Евгений Тафийчук, операционный директор Новой почты. Официально к руководству компанией он приступит с 1 января 2026 года.
До конца года компанией продолжит руководить действующий СЕО Александр Бульба. В ближайшие два с половиной месяца оба топ-менеджера будут работать вместе по модели selected & acting CEO для плавной передачи полномочий.
«Конкурс на должность был открытым. Мы рассматривали более 20 кандидатов, включая управленцев из международных компаний. В финал вышли трое: два внешних кандидата и один внутренний… Лидер, которого мы избрали, рос вместе с компанией. Евгений знает все процессы до мельчайших деталей и имеет амбициозное видение будущего», — отметил сооснователь Новой почты Вячееслав Климов.

Что известно о Евгении Тафийчуке

  • Евгений Тафийчук присоединился к Новой почте в 2012 году как грузчик, а уже через год его повысили до первого руководящего поста.
  • У него 10 лет успешного опыта и глубокая экспертиза в логистике.
  • Под его руководством произошла трансформация курьерской доставки, сеть отделений Новой почты удвоилась, а скорость доставки стала самой высокой на украинском логистическом рынке.
  • С 2021 по 2024 год занимал должности операционного директора Новой почты как в Украине, так и в Европе.
«Я продолжу концентрироваться на главных стратегических векторах развития компании: Fast, Easy, Safe. Моими приоритетами станут бескомпромиссное качество сервиса и рост компании в Украине и за ее пределами. Верю, что именно то, как мы ведем себя в деталях и как относимся к клиентам, определяет наше качество и уровень сервиса», — сказал Тафийчук.
