Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции — Finance.ua

Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции Сегодня 12:21 — Личные финансы

Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции

Украинцы через сервис НП Шоппинг могут покупать любые товары в интернет-магазинах Франции и заказывать доставку в Украину по сниженным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Акционный тариф −25% на доставку будет действовать до конца года и зависит от веса отправки:

посылки до 0,5 кг — 3,75 дол. вместо 5 долл.;

посылки до 1 кг — 6,75 дол. вместо 9 долл.;

посылки до 2 кг — 7,88 дол. вместо 10,5 дол.

Срок доставки — от 8 рабочих дней.

Как оформить доставку заказов из магазинов Франции по новым ценам:

зарегистрироваться в сервисе НП Шоппинг. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга;

выбрать интернет-магазин, заказать товар онлайн, а в графе доставка указать полученный адрес через сервис НП Шопинг;

после заказа в личном кабинете НП Шоппинг зарегистрировать треккинг-номер, который вы получили в интернет-магазине;

выбрать доставку в отделение, почтомат или курьером Новой почты.

Справка Finance.ua:

чаще всего во французских онлайн-магазинах украинцы заказывают одежду, обувь, детские товары и косметику;

самыми популярными магазинами являются Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon и Farfetch. Среди масс-маркета украинцы также покупают на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene.

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