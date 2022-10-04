Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции — Finance.ua
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Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции

Личные финансы
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Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции
Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции
Украинцы через сервис НП Шоппинг могут покупать любые товары в интернет-магазинах Франции и заказывать доставку в Украину по сниженным ценам.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Акционный тариф −25% на доставку будет действовать до конца года и зависит от веса отправки:
  • посылки до 0,5 кг — 3,75 дол. вместо 5 долл.;
  • посылки до 1 кг — 6,75 дол. вместо 9 долл.;
  • посылки до 2 кг — 7,88 дол. вместо 10,5 дол.
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Срок доставки — от 8 рабочих дней.
Как оформить доставку заказов из магазинов Франции по новым ценам:
  • зарегистрироваться в сервисе НП Шоппинг. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга;
  • выбрать интернет-магазин, заказать товар онлайн, а в графе доставка указать полученный адрес через сервис НП Шопинг;
  • после заказа в личном кабинете НП Шоппинг зарегистрировать треккинг-номер, который вы получили в интернет-магазине;
  • выбрать доставку в отделение, почтомат или курьером Новой почты.

Справка Finance.ua:

  • чаще всего во французских онлайн-магазинах украинцы заказывают одежду, обувь, детские товары и косметику;
  • самыми популярными магазинами являются Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon и Farfetch. Среди масс-маркета украинцы также покупают на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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