Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции — Finance.ua

Новая почта Глобал снизила тариф на доставку товаров из онлайн-магазинов Франции
Украинцы через сервис НП Шоппинг могут покупать любые товары в интернет-магазинах Франции и заказывать доставку в Украину по сниженным ценам.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Акционный тариф −25% на доставку будет действовать до конца года и зависит от веса отправки:
- посылки до 0,5 кг — 3,75 дол. вместо 5 долл.;
- посылки до 1 кг — 6,75 дол. вместо 9 долл.;
- посылки до 2 кг — 7,88 дол. вместо 10,5 дол.
Срок доставки — от 8 рабочих дней.
Как оформить доставку заказов из магазинов Франции по новым ценам:
- зарегистрироваться в сервисе НП Шоппинг. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга;
- выбрать интернет-магазин, заказать товар онлайн, а в графе доставка указать полученный адрес через сервис НП Шопинг;
- после заказа в личном кабинете НП Шоппинг зарегистрировать треккинг-номер, который вы получили в интернет-магазине;
- выбрать доставку в отделение, почтомат или курьером Новой почты.
Справка Finance.ua:
- чаще всего во французских онлайн-магазинах украинцы заказывают одежду, обувь, детские товары и косметику;
- самыми популярными магазинами являются Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon и Farfetch. Среди масс-маркета украинцы также покупают на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene.
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