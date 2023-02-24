«Новая почта» анонсировала открытие отделений в Германии и Румынии — Finance.ua
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«Новая почта» анонсировала открытие отделений в Германии и Румынии

Фондовый рынок
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«Новая почта» анонсировала открытие отделений в Германии и Румынии
«Новая почта» анонсировала открытие отделений в Германии и Румынии
Компания «Новая почта» планирует в апреле открыть первое отделение в Германии, а до июля — в Румынии.
Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.
В четверг, 23 февраля, отвечая на вопрос одного из пользователей, есть ли Германия в планах компании, Поперешнюк написал: «Работаем, открытие в апреле».
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В другом комментарии он подтвердил намерение Новой почты выйти на рынок Румынии.
«Открытие — второй квартал», — написал он. «У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде», — добавил совладелец «Новой почты».
Напомним, с осени 2022 года до этого момента «Новая почта» открыла уже 19 отделений в Польше. Кроме того, в марте первое отделение украинской компании будет открыто в столице Литвы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Zaxid.net
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